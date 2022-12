Důvod? Zdravotní problémy a vyčerpání z nesportovního programu. Nyní už je fit a v Saúdské Arábii bude účastníkem třicetičlenné kategorie Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Odvážný projekt. Kromě Macíka usednou do sedlčanských kamionů další tři piloti

„No fit ještě úplně nejsem. Zpevňovacích šroubů sice ubylo. Pořád jich mám v nohách asi pětatřicet,“ přiznává motocyklista, který si před třemi roky při pádu na mnichovském freestylu zlomil obě nohy.

Všechno bude mít v červené bedně

Rok si nemohl sednout na motorku a pohyboval se na invalidním vozíku. Navzdory tomu, že měl v nohách velké množství kovové výplně, první Dakar zvládl. To už je ale minulost, i když…

„Po Dakaru se mi budu doktoři snažit zbylé šrouby vytáhnout. Jednu operaci už mám letos za sebou, jenže to pořád není ono. Se šrouby nejde moc dobře běhat, ale už jsem na tom líp,“ krčí rameny osmatřicetiletý jezdec.

Po silvestrovském prologu ho čeká těžká šichta. V kategorii Original by Motul se musí spoléhat jen na sebe. „Nikdo cizí mi ve vyznačeném a komisaři hlídaném depu nesmí pomáhat. Nemám žádné asistenční auto ani doprovod,“ vysvětluje, ale v rámci pravidel je domluvený s ostravským Fesh Fesh Teamem na tom, že mu povezou pneumatiky a bude moct využívat jejich fyzioterapeuta.

Sám má k dispozici jen červenou leteckou bednu s náhradními díly, nářadím a doplňky stravy. Spát bude ve vyhrazeném prostoru ve stanu. „Má to výhodu, že je to hned vedle cateringu. Ráno ve čtyři vstanu, hodím na záda batoh a vyrážím,“ pokračuje.

Rallye Dakar nechce jenom dojet

Drsnou výzvu si prý vybral částečně i proto, že chce dakarské zážitky použít do připravovaného filmu. „Už z prvního Dakaru vznikl snímek Cesta je cíl. Kvůli novému projektu mám jako jeden z deseti účastníků dovoleno natáčet při závodě na brow kameru. Záběry odevzdáme pořadatelům, ale můžeme ji je nechat.“

Jezdec na stroji Husqvarna se netají tím, že ho kategorie bez mechanika vyjde levněji. „Doba je zlá,“ říká reprezentant vlastního Podmol Dakar teamu. Dalším důvodem účasti v Original by Motul je skutečnost, že se nemůže měřit s továrními jezdci.

Valtr možná pojede Dakar naposledy: Zkusíme zabojovat o co nejlepší výsledek

„Jednak mají mnohem výkonnější techniku a já neměl možnost na rallye moc trénovat. Letos jsem jel jen Rallye Dinaric v Chorvatsku a v Bosně. V samostatné kategorii však můžu pomýšlet na vysoko. S tím do toho jdu. Nechci jenom dojet, pořád jsem sportovec a závodník,“ upozorňuje.

Věří, že servisování během dvanácti etap mu nebude činit větší problémy. „Kolem motorek se motám dvacet let a už jsem to párkrát viděl. Ale je to Dakar. Vždycky se může uprostřed pouště přihodit něco závažného,“ připomíná rodák z Ostravy.

Učil se pod dohledem Pavla Bartůňka, který je mechanikem týmu Orion-MRG a na Dakaru se pohybuje deset let. „Spolupracovali jsme ještě před mou freestylovou kariérou. Trénoval jsem u něj servis, dával mi různé rady,“ vykládá Podmol.

Do stanu jsou potřeba kvalitní sluchátka

Podmínkou dobrého výsledku je, že motorku nesmí moc rozbít. „Když jsem jel Dakar poprvé, šel jsem v první etapě přes řídítka a urval celou navigační věž. Do dvou do rána jsem kvůli otřesu mozku lítal po doktorech a mechanik spravoval elektroniku. Při představě, že bych to měl zvládnout sám, si nejsem jistý, že bych uspěl,“ vrtí hlavou.

Pojede maratonskou soutěž opatrněji a víc na jistotu? „Z prvního Dakaru mám zkušenosti. Rád bych se vyvaroval chybiček a pádů. První etapy bych chtěl jet easy. S motorkou se budu trochu seznamovat a podle toho, jak mi to půjde, se do toho pak trochu opřu,“ plánuje.

Macháček mentorem Kolocových. Bude zajímavé vidět Dakar z druhé strany, říká

Original by Motul se mu líbí, že jsou jezdci semknutí a dokáží si pomoct. „Panuje tam fajn atmosféra. Určitě mi poradí zkušený dakarista David Pabiška, který jede také bez asistence. Těším se, i když v bivaku je těžké usnout. Jak pořád někdo něco opravuje, je tam kravál až do rána. Chce to kvalitní sluchátka,“ dodává s úsměvem.