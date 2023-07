Libor Podmol si vybral ‚letní‘ Dakar. V Rumunsku si to odjedu celé sám, říká

Je to pořádná výzva. Poprvé od Dakarské rallye vyjede Libor Podmol do další dálkové soutěže. Od středy do pátku se oblíbený freestyle motokrosař vydá do Baja555 v Rumunsku, kde ho čeká 1500 kilometrů bez asistence, tedy v kategorii Malle Moto. V konkurenci 70 závodníků se chce připravovat na Dakar 2024.

Libor Podmol před startem Baja555. | Foto: Dan Baudyš