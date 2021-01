Organizátoři 43. ročníku rallye připravili pro závodníky po dni volna v maratonské etapě 737 km dlouhou trať, jejíž součástí bylo 471 km rychlostní zkoušky. Loprais zaostal o 15 minut za nejrychlejším Rusem Dmitrijem Sotnikovem, který si upevnil vedení. V průběžném pořadí dnešní oslavenec předstihl Macíka, kterého porazil i Martin Šoltys, o 20 minut.

Macík výrazně ztratil už v úvodu, po 500 metrech musela posádka měnit spojovací tyč řízení. "Hned krátce po startu skok dolů z duny, náraz a ohnutá spojovačka, kterou jsme museli měnit," popsal Macík problémy.

"Pak jsme nasadili tempo a letěli až do cíle. Pak už jsme nemuseli zastavovat, i když to bylo náročné. Měli jsme problém, že nás nechtěli pustit před sebe osobáky," doplnil pilot týmu Big Shock! Racing s tím, že v bivaku bude posádku čekat plno práce. "Asi máme před sebou těžkou noc. Není ale konec závodu, ještě nás čeká pět etap. Zkusíme zabojovat," dodal Macík.

Mezi automobily se Prokop díky dvanáctém času posunul na deváté místo průběžného pořadí. Vedení si upevnil třináctinásobný dakarský vítěz Stéphane Peterhansel z Francie. Etapu vyhrál Jazíd Radžhí ze Saúdské Arábie, za kterým Prokop zaostal o 31:31 minuty. Vedoucí Peterhansel byl druhý a zvýšil náskok na nejbližšího pronásledovatele Násira Al Attíju z Kataru na téměř osm minut.

"Dnes to byl spíše taktický výkon, protože se na začátku jelo sto kilometrů na písku, na kterém se nám ničí poloosy. Jeli jsme pomalu a rytmus byl hrozný, žádná zábava. Snažili jsme se auto šetřit," uvedl Prokop, jenž měl problémy s defekty.

Pneumatiku musel měnit dvakrát. "Bohužel druhý defekt začal hořet, takže jsme museli přeházet gumy. Nechtěli jsme je dávat do auta, aby nám nechytlo. Ztratili jsme tak nějaký čas. Poté nám zbývalo 230 kilometrů do cíle a měli jsme jen jednu rezervu, tak jsme jeli pomalu. Nebylo to nic hezkého a neměl jsem ze sebe dobrý pocit," řekl jezdec týmu Benzina Orlen. Posádka potřebovala dostat auto v pořádku do bivaku, kde se dnes budou muset závodníci obejít bez pomoci týmových mechaniků.

Devátého Prokopa dělí od prvního Peterhansela tři hodiny. Na osmého Giniela de Villierse z JAR ale ztrácí jen 14 sekund.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší obhájce prvenství Ricky Brabec z USA. Michek za ním zaostal o osm a půl minuty a stejně jako v pátek se dostal pod desetiminutovou ztrátu. V předešlé etapě ale následně dostal minutovou penalizaci za překročení stanovené rychlosti. Novým lídrem kategorie je Chilan José Cornejo, na druhého Tobyho Price z Austrálie má náskok jediné vteřiny.

"Byla to drsná, ale pěkná etapa. Prvních 120 kilometrů to byl masakr, jelo se jen na písku, sjíždělo se z velkých dun dolů a nahoru, a mezi nimi byl hrubý písek plný trávy, takže to i kopalo," řekl Michek, jenž je i nadále průběžně osmnáctý. Později se jelo na tvrdším povrchu. "Víc jsem si to užíval. Myslím, že se mi etapa docela povedla. Trefil jsme navigaci a dvanácté místo je perfektní výsledek," dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Nejlepší dílčí výsledek v rallye si připsal Libor Podmol, zajel 29. čas. Více než 85 minut naopak ztratil i kvůli poruše čerpadla na nádrži Milan Engel a klesl na průběžnou 27. pozici. "S motorkou se naštěstí dokázal dostat do cíle, ale v bivaku na tom musel hodně pracovat. V rámci maratonské etapy jsme mu nemohli pomoct, ale vše konzultoval přes telefon na dálku s naším mechanikem," uvedl šéf týmu MRG Ervín Krajčovič.

Na šesté místo mezi čtyřkolkami se posunul Tomáš Kubiena, v kategorii "lehkých" prototypů byl třetí Josef Macháček a třetí je i průběžně. "Bylo to dlouhé a těžké. Střídaly se velké kameny, rolety a duny. Jsme moc rádi, že jsme tady, protože jsme na trati potkali Tomáše Engeho, který zrovna stál. Problémů měli všichni dost. Neudělali jsme ani jednu gumu a můžeme zítra zase pokračovat," řekl pilot týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Rallye Dakar - 7. etapa (Háil - Sakaka, 737 km celkově/471 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Radžhí, von Zitzewitz (Saúd. Arábie, Něm./Toyota) 4:21:59, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Mini) -48, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -1:15, …12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -31:31, 47. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -2:12:48.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel, Boulanger 26:36:50, 2. N. Al-Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -7:53, 3. Sainz, Cruz -41:06, …9. Prokop, Chytka -2:59:50.



SSV: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 5:15:34.

Průběžné pořadí: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) 32:30:33.



Prototypy: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 5:15:34, …16. Macháček, Vyoral -36:14, 37. Enge, Tošenovský (všichni ČR/Can-Am) -1:36:55.

Průběžné pořadí: 1. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) 32:30:33, …17. Macháček, Vyoral -3:58:52, 36. Enge, Tošenovský -13:19:23.



Motocykly: 1. R. Brabec (USA/KTM) 4:37:44, 2. Cornejo (Chile/Honda) -2:07, 3. Howes (USA/KTM) -2:19, …12. Michek -8:35, 28. J. Brabec (oba ČR/KTM) -43:52, 29. Podmol (ČR/Husqvarna) -46:52, 41. Pabiška -1:19:08, 43. Engel -1:25:35, 45. Krejčí (všichni ČR/KTM) -1:44:22, 48. Lhotský (ČR/Husqvarna) -1:50:17.

Průběžné pořadí: 1. Cornejo 28:51:31, 2. Price (Austr./KTM) -1, 3. Sunderland (Brit./KTM) -2:11, …18. Michek -51:53, 27. Engel -3:40:14, 37. Pabiška -6:19:29, 42. Podmol -7:25:25, 49. Lhotský -11:59:49.



Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 5:57:40, …8. Kubiena (ČR/Yamaha) -1:39:12.

Průběžné pořadí: 1. Andujar 35:46:53, …6. Kubiena -4:46:09.



Kamiony: 1. Sotnikov 4:45:52, 2. Mardějev -3:23, 3. Šibalov (všichni Rus./Kamaz) -8:22, …6. Loprais (ČR/Praga) -14:47, 9. Šoltys (ČR/Tatra) - 25:54, 10. Macík -39:28, 15. Valtr st. (oba ČR/Iveco) -1:29:37, 17. Tománek (ČR/Tatra) -2:33:19.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 29:12:10, 2. Šibalov -45:56, 3. Mardějev -1:05:06, 4. Loprais -1:21:47, 5. Macík -1:42:01, …10. Šoltys -2:58:39, 12. Valtr st. -6:23:53.



Klasik (jízda pravidelnosti): 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy) 19 bodů, …3. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda) 50.

Průběžné pořadí: 1. Douton, Etienne 606, …5. Klymčiw, Vlček 5251.