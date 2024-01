Trvalo to dlouhé roky, ale dočkal se. Aleš Loprais se v konečném hodnocení kategorie kamionů vrátil na Rallye Dakar na stupně vítězů. Po patnácti pokusech (v roce 2008 se nejelo), spoustě dřiny a skvělých výkonů, ale i značné porci smůly konečně přišla vytoužená odměna i satisfakce. K bronzu, který vyválčil v roce 2007 ještě v Africe, přidal nyní stříbro ze Saúdské Arábie.

Aleš Loprais dovezl svou Lady na druhé pozici | Foto: se svolením Instaforex Loprais Praga Team

Červeno-černá Praga V4S DKR - něžně zvaná Lady - bojovala při svém pátém dakarském startu od úvodních kilometrů v čele kategorie kamionů.

Po druhém čase v prologu klesla po první etapě na čtvrtou příčku, ale o den později se vrátila na medailové pozice a ty už neopustila. V závěru rallye se navíc Lopraisova posádka s Jaroslavem Valtrem mladším a Jiřím Strossem blýskla dvěma etapovými vítězstvími.

Přál si víc, ale vděčný za druhé místo

„V první řadě chci poděkovat celému týmu za skvělou práci a našim rodinám, partnerům a fanouškům za obrovskou podporu, které si velmi vážíme,“ vzkázal čtyřiačtyřicetiletý Loprais.

„Pro mě to byl po loňském Dakaru náročný návrat a jsem rád, že jsme to s posádkou a celým týmem zvládli. Přál jsem si víc, ale lépe to nešlo. Jsem vděčný za to, jak to dopadlo, a ještě jednou děkuju všem.“

Macík to dokázal. Češi po 23 letech vyhráli slavný Dakar v kategorii kamionů

Aleš Loprais absolvoval Rallye Dakar už poosmnácté a podeváté se v cíli prosadil do první desítky. Za vítězným Martinem Macíkem zaostal o hodinu a 54 minut, třetího Nizozemce Mitchela van den Brnka porazil o víc než dvě a půl hodiny.

Stejná nadvláda jako v roce 1988

Pikantní na českém double je fakt, že něco takového se tuzemským kamionovým posádkám podařilo poprvé od roku 1988.

Před dlouhými 36 lety vyhrál s tatrou legendární Alešův strýc Karel Loprais společně s Radomírem Stachurou a Tomášem Mückem. Druhé místo tehdy patřilo liazce, jejíž posádku tvořili Jiří Moskal, Pavel Záleský a František Vojtíšek.