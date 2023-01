Máte za sebou přes polovinu Dakaru, jak jste zatím spokojený? Loprais: Jsem vděčný, jak jsme dojeli do volného dne. Spokojení jsme nad očekávání, nicméně ještě nás čeká druhá polovina závodu. Důležité bude pořadí v cíli poslední etapy. Musíme si ještě pár dní počkat a dál předvádět maximální výkony. Macík: Nevedeme, takže úplná spokojenost nepanuje. Ale vzhledem k tomu, co se nám přihodilo, tak v rámci možností jsme. Myslím, že máme čtyři etapová vítězství z osmi, což je super. Dakar si zatím užívám. Baví mě, jak funguje auto, a že neděláme moc chyb. Nebýt druhé etapy, kdy jsme ztratili kvůli brzdám osmdesát minut, tak by to bylo výborné. Na to se ale nehraje. Na druhou stranu je dobré, že jsme si to vyžrali na začátku a od té doby ztrátu stahujeme. Budeme dál bojovat. Valtr: Mohlo by to být lepší… Když úplně na sto procent nešlape technika, tak to člověka trochu sráží. To ale k Dakaru patří. Je potřeba se přes to přenést, dívat se maximálně dopředu a dál bojovat.

V závěru Dakaru už není tolik kilometrů. Budou ale brutální, říká Michek

Co říkáte náročnosti soutěže v minulých dnech?

Loprais: Rallye Dakar na Arabském poloostrově mi připadá ve všech aspektech nejsložitější a nejnáročnější. Pořadatelé soutěž připravili výborně, na tom jsme se s našimi soupeři shodli.

Macík: Za mě je výborná. Je náročná, musí se řešit, jak jedeme a přes co jedeme. Každý den závodíme čtyři sta kilometrů a to pořádná dávka. První dvoustovka bývá v pohodě, ale jak přijde další kilo, už to bolí. O tom ale asi Dakar je a tam je potřeba se přemoci.

Valtr: Maximálně mi vyhovuje. Musím pochválit pořadatele, jak si dali záležet, že postavili různorodé tratě. V každé etapě je prakticky všechno. Od kamení přes duny a rychlé úseky, kde si člověk může relativně odpočinout.

Nejhorší pasáže vás v pouštní oblasti Rub al-Chálí ještě čekají. Co bude podle vás rozhodovat?

Loprais: Bude to výborná jízda, fungující technika, navigace bez chyb, prvotřídní servisní zázemí a pečlivý přístup mechaniků. Všechno musí do sebe zapadnout. Rozhodovat mohou zdánlivé maličkosti.

Macík: Myslím, že budou rozhodovat konzistentní výkony a zároveň výdrž techniky. A pak řidičské přešlapy. Na každém vrcholku duny se dá chybovat a ztráta se může protáhnout na desítky minut. Uvidíme, jak se zadaří, protože jet bez chyb bude velice obtížné. Vyhraje ten, kdo jich udělá nejmíň a bude mu nakloněno štěstí.

Valtr: Asi to, kdo pojede s chladnou hlavou. Bude to chtít udržet v chodu techniku a pokračovat ve standardní jízdě. Já v té oblasti nikdy nebyl. Mají tam být těžké duny, ale už asi ne tak mokré.

Poprvé po dlouhé době není na startu ruský Kamaz, jehož piloti většinou vyhrávali. V čem soutěž z tohoto pohledu jiná?

Loprais: Jiná je v tom, že je výrazně zajímavější a vyrovnanější. Pořadí na špici se každou chvíli mění. Na celkový triumf může pomýšlet minimálně pět nebo šest posádek. Podle mě je Dakar bez Rusů zábavnější. Hodně se to vepředu rve, je to o vteřinách.

Macík: Je určitě je jiná, co se týká napětí a pohody, která panuje mezi posádkami. Před startem až na výjimky poklábosíme, ale na trati jsme rivalové. Všichni můžeme vyhrávat etapy, jet vpředu a být nejlepší na světě. Přináší to jiný nádech i z hlediska marketingu. Pořadatel se o nás zajímá, chctějí vědět, jak se nám jede. Tohle jsme dřív neznali.

Valtr: My co tady závodíme, jsme většinou podnikatelé a Dakarem se bavíme. To je velký rozdíl od Rusů, kteří jezdili jako profesionálové. Jako kdyby proti sobě nastoupil tým z první ligy a krajského přeboru. Z mého pohledu je teď Dakar strašně zajímavý. Jak pro fanoušky, tak i pro nás řidiče. Jeden se nám daří, další dva ne. Různě se to střídá, je to jako na houpačce, a to se mi líbí.

Pět hodin na laně. Ollie Roučkovou táhl na Dakaru kamion 250 kilometrů

Dosavadní vývoj naznačuje, že by se české posádky mohly umístit v popředí celkového hodnocení. Jak vás takové myšlenky ovlivňují?

Loprais: Nijak. Až 15. ledna v cíli bude možné něco potvrdit. Dá se ale skoro s jistotou říct, že vítězové budou mávat červenomodrobílými vlajkami. Jestli to však bude nizozemská nebo česká, se teprve ukáže.

Macík: Nenechávám se tím ovlivňovat. Máme před sebou ještě šest etap. Od začátku bylo jasné, že půjde o souboj mezi Čechy a Holanďany. Jsme v polovině a není zdaleka rozhodnuto. S předními nizozemskými piloty se dobře znám, pobavíme se, ale dobře vím, čeho jsou schopní. Chci být lepší než oni.

Valtr: Dal jsem si za úkol nečíst pořadí, nedívat se na sociální sítě a nesledovat, co se píše v médiích. Tím si člověk zbytečně zatěžuje mozek a může ho to při řízení ovlivnit. Musím přiznat, že když jsme po třetí etapě vedli, byl jsem z toho trochu nesvůj a snažil se myšlenky na první místo vytěsnit. Důležité bude až pořadí v cílovém Dammámu.