Od 13:00 se bude v chrámu konat zádušní mše, na níž je pozváno zhruba 500 hostů. Promluví na ní rakouský prezident Alexander Van der Bellen, končící kancléř Sebastian Kurz, hollywoodský herec a politik Arnold Schwarzenegger či bývalý jezdec F1 Gerhard Berger. Obřadu by se měl zúčastnit i úřadující mistr světa formule 1 Lewis Hamilton z týmu Mercedes, v němž Lauda od roku 2012 působil.

Samotný pohřeb se už uskuteční pouze v rodinném kruhu, není ale známo kde. Město Vídeň nabídlo Laudově rodině hrob na Centrálním hřbitově, ale pozůstalí to odmítli. Lauda se stal mistrem světa v letech 1975, 1977 a 1984. V roce 1976 málem uhořel při nehodě na Nürburgringu. V poslední době ho trápily vážné zdravotní problémy, loni v srpnu se podrobil transplantaci plic.

VIDEO: F1 legend Niki Lauda's coffin is carried inside Stephen's Cathedral in Vienna, ahead of a public mass and a private funeral. The sports legend died on May 20 at the age of 70 pic.twitter.com/z4FxLwDWOo