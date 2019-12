V autokrosu dokázal téměř všechno. Je pětinásobným mistrem Evropy a jedním z nejúspěšnějších jezdců v historii. Teď to vypadá, že na lužanského závodníka Václava Fejfara čeká nové dobrodružství. S týmem Orion – Moto Racing Group, který má mimochodem základnu v Hořicích, by se totiž v roce 2021 měl představit na slavném Dakaru v kategorii SxS neboli bugin.

Václav Fejfar | Foto: Archiv

„Dakar je závodění v terénu, budu startovat s buggy, takže to obojí mi je hodně blízké. V autokrosu už jsem dosáhl prakticky všeho, co je možné dosáhnout. Nejde už jít výš. Já si ale především vážím nabídky od Ervína Krajčoviče, která se jen tak neodmítá. Je to pro mě velká výzva. Start na Dakaru považuji za další významný milník v mé závodní kariéře,“ říká odhodlaně Fejfar.