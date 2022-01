Šestý triumf přidal Macháček v roce 2021 v barvách Buggyry v kategorii lehkých prototypů a stal se zároveň nejstarším vítězem Dakaru. Letos dalšího beduína domů nepřiveze. Čtyřiašedesátiletý dakarský veterán je se svoji buginou průběžně na sedmém místě a do cíle zbývají už jen dvě etapy. Přesto se zkušený matador nevzdává a bude bojovat až do konce.

V Saúdské Arábii se jede potřetí. Jak náročný je letošní Dakar?

Letošní ročník začal poměrné jednoduchými etapami, trochu mě to překvapilo. Postupně to ale začalo nabírá grády a obtížnost etap je stále větší. V první polovině soutěže byly rychlé pisty, pískové cesty, málo kamení a duny se daly vyjíždět bez problémů. Teď už jsou duny podstatně větší, tedy náročnější na sjezdy a výjezdy.

Je Dakar 2022 oproti předchozímu ročníku, který jste vyhrál, těžší?

Etapy jsou koncipované přibližně stejně, jede se podobným terénem. Od roku 2020 obtížnost stoupá. Před dvěma lety jezdci protestovali, že se jezdili dlouhé rovné pláně. Teď tady byl taky úsek plání přerušovanými horskými masivy, kde to bylo trialové. Je pravda, že je tady hodně velbloudí trávy a musí se dávat velký pozor, protože se tam drží bahno. Je to náročné.

S nasazením elektromobilu začala nová éra Dakaru. U motocyklů to asi nehrozí

Jste spokojený s dosavadním průběhem závodu?

Spokojený úplně nejsem. Po problémech z úvodu Dakaru si táhnu ztrátu a už to asi nedoženu. Díky tomu, že teď přišly těžší tratě a technika začíná víc držet, tak se posouváme dopředu. Ta ztráta tam pořád je, ale to je Dakar. S tím se nedá nic dělat.

Najdete nějaký moment z letošního Dakaru, kdy vám zatrnulo?

Neustále se bojíme proražení pneumatik. Vezeme si dvě náhradní pneumatiky, ty prorazíme třeba 180 kilometrů před cílem a už nemáme žádnou rezervu. To jsou momenty, který jsou psychicky velice náročné. Měli jsme jeden velký seskok z duny, kdy jsme si říkali, že se převrátíme. Ale zvládli jsme to. Navíc jedeme sami bez jakékoliv asistence, přičemž soupeři mají na trati až patnáct strojů, kdy si můžou speciálně těma gumama vypomoct. To se nedá srovnat s tím, když člověk bojuje sám.

Strach o život v poušti. Čechy na Dakaru před lety přepadli ozbrojení zakuklenci

O to víc vás může těšit, že té početní přesile dokážete vzdorovat…

Ještě nejsme v cíli… Člověk musí jet s vědomím, že nikoho za sebou nemá. Je to opravdu náročné. Na letošním Dakaru se jede obrovsky rychle. Aby člověk uspěl v etapě, tak nesmí udělat žádnou chybu, nesmí mít závadu, nesmí si dojít ani na záchod. Musí pořád jet. Je to motokros ve vysokém tempu na 400 kilometrů.