Jak vnímáte druhé místo? Dojeli jsme druzí, a to je pro mě po jedenácti letech závodění zadostiučinění. Dokázali jsme vyhrát několik etap a dokázali jsme, že naše technika je na světové úrovni konkurenceschopná. Jsem za to strašně rád. Je to úžasný výsledek, který si zasloužili i všichni čeští fanoušci.

S čím jste byl spokojený a kde jste měli rezervy?

Naprosto spokojený jsem s týmem. S navigátorem Ferrym Tomáškem a palubním mechanikem Davidem Švadou fungujeme v kabině perfektně. Mně se jelo dobře, byl jsem sžitý s Čendou. Všechno podstatné klapalo, jak mělo. Do příštího roku budeme chtít Čendu zrychlit a vývoj posunout o kus dál.

Dvacátý Dakar? Klidně bych si ho dal zase zpátky, smál se šedesátník Macháček

Každý mluví o tom, že Dakar 2023 byl mimořádně těžký. V čem to podle vás bylo?

Jeli jsme čtrnáct etap, o dvě víc než loni. A od začátku byly dlouhé a kvůli rozbité trati těžké. Čtyři se jelyv dunách pouště Empty Quater. K větší náročnosti přispělo i chladné a mokré počasí. Déšť ztížil teréna znesnadnil i fungování asistencí.

Byly pro vás horší právě přívaly deště, nebo v druhé půlce nekonečné duny v Empty Quarter?

Chlad a déšť. Byla zima, mechanici byli nemocní. A neplánovaně nám přibyla i další maratonská etapa. Na déšť se úplně nepřipravujete, i když já v něm v Sedlčanech často trénuju. Víc nás baví jezdit těžké dunové etapy, a le v podstatě mi nevadilo ani jedno. Spíš mi jde o tým a kluky, kteří v dešti a blátě pracovali v těžkých podmínkách.

Dakar bez Rusů neztratil nic na atraktivitě

Vyhrával jste etapy, vedl jste závod, ale potkala vás zdržení. Kde a proč jste přišel o naději na první místo?

Budu si muset celý Dakar ještě projít, ale zásadní byly dva momenty. Kameny ve druhé etapě nám zničily brzdy, ty se přehřály a bouchly nám pneumatiky. Před tím jsme vyhráli prolog a první etapu, jelo se nám nádherně, etapy nám seděly. Potom nás zdrželo zapadnutí v řece, která se vytvořila uprostřed pouště, když jsme startovali z prvního místa. To byla smůla, a s tím moc neuděláte. Startujete první a vede tam jediná stopa, tak se po ní vydáte. Ale bohužel jsme tam zůstali viset v bahně.

Již v průběhu rallye jste zmiňoval, že Dakar bez Rusů má jiný nádech. Myslíte, že to bude tak i dál, nebo je možné, že se kamazy v dohledné době vrátí?

Myslím, že tento Dakar neztratil nic na atraktivitě a kráse dálkových závodů. Byl napínavý a fanoušci měli co sledovat. Nedokážu predikovat, jestli se Rusové vrátí. Podle toho, co se teď děje, spíš ne. A pokud ano, tak to bude rozhodnutí, které nebude moje, ale budu ho respektovat. Posádky tu chybí, ale tým je financovaný státem, který nehraje podle pravidel, a to se mi nelíbí.

Loprais se může vrátit do Česka. Vyšetřování tragédie skončilo

Dakar vyhrál Nizozemec Janus van Kasteren. Jak byste charakterizoval jeho triumf? Měl nejvíc štěstí na trati?

V první řadě je to výborný a rychlý závodník. Je to náš největší soupeř, se kterým jsme se na trati několikrát honili. Potkalo ho nejméně problémů a díky tomu vyhrál. Ale o tom Dakar je. Dal do toho všechno a zasloužil si vyhrát. Já mu gratuluji.

Kromě vynikajícího výsledku jste překonal i rodinný rekord. Jak druhé místo komentoval Martin Macík starší, který dosáhl nejlepšího výsledku v roce 2010, kdy dojel čtvrtý?

Je to úspěch nejen můj, ale celé posádky a celého týmu. Táta ví, že je to zásluha nás všech, a má radost. Je too týmové souhře. Všichni odvedli skvělou práci.