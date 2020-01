Čím jste se zabýval v krátkém čase, kdy nesedíte za volantem?

Během dne volna jsme připravovali živý vstup pro fanoušky. Na sociálních sítích se s nimi snažím hodně komunikovat, abych jim trochu vynahradil jejich obrovskou podporu. Jsou naprosto skvělí! Každý by nám je mohl závidět… Už se těším, až se s nimi zase potkáme na besedách Posedlí Dakarem.

Našel jste si čas na skutečný odpočinek?

Den volna je zavádějící název, jde spíš o pracovní den. Jednak pro mechaniky, kteří připravují celý den auto, aby jako nové mohlo v neděli vyrazit do další etapy, tak i pro mě. Kromě fanoušků jsem měl na starosti i kontrolu věcí pro posádku. Tedy závodní oblečení, helmy, boty a podobně. Potřebovaly vyčistit, projít a poopravit. Pořadatelé tu mají prádelnu, takže jsme jim tam odnesli kombinézy a vrátili nám je pěkně nažehlené.

V Saudské Arábii platí zákaz alkoholu, jak se s tím vyrovnáváte?

Nemám s tím problém. Alkohol nekonzumuji a tím pádem mi nechybí ani na Dakaru. Program etap přináší takovou únavu, že spíme, jako když nás do vody hodí.

Jak zatím hodnotíte Rallye Dakar v nové zemi?

První půlka soutěže přinesla, co slibovala. Saudská Arábie se mi líbí. Na to, jak jsme se všichni obávali, tak je to tady super. Všechno funguje, jak má, krajina je nádherná, silnice výborné a maraton utíká. Organizačně je o všechno – tedy až na pár drobností - dobře postaráno.

Odpovídají vaše představy dakarské realitě posledních let?

Z mého pohledu by to chtělo trochu náročnější etapy. Jak navigačně, tak jízdou v terénu. Závodí se hodně rychle, dělají se chyby, ale nic zásadního nás zatím naštěstí nepotkalo. Nicméně je to teprve půlka. Všechno prý ještě přijde. Tak jsem na to zvědavý. (směje se)

Jste tedy s průběhem Dakaru zatím spokojený?

Já si to tady užívám. Škoda jen těch pár chybiček. Současné páté místo je taky super, stále je o co bojovat.

Máte nějaký plán do druhé poloviny maratonu?

Ten je jasný. Budeme topit, jak jen to půjde. (směje se)