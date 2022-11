Za posledních dvě desetiletí nevyhráli jen čtyřikrát - v roce 2001 triumfoval legendární Karel Loprais, v roce 2007 zvítězil Nizozemec Hans Stacey (MAN) a v letech 2012 a 2016 slavil jeho krajan Gerard de Rooy (Iveco).

Nezdolný dakarista. Dřív jsem se stresoval, teď jezdím pro radost, říká Tomeček

Při posledních dvou ročnících obsadili jezdci s kamazy kompletní stupně vítězů. Jenže továrna, která je částečně vlastněna vládou, dodává vozy ruské armádě. Kvůli tomu se ocitla na sankčním seznamu a její auta nemohou na start.

Šanci vrátit Česko na první místo mají hlavně dva piloti. Když bude chybět dlouholetý vládce s flotilou modrých kamionů, bude to podle Aleše Lopraise, posledního českého řidiče, který v celkovém hodnocení kamionů skončil na stupních vítězů, zajímavější.

„Očekávám vyrovnané bitvy. Každý teď pochopitelně větří příležitost. O to budou souboje hned od startu výživnější a pro fanoušky zajímavější,“ tvrdí pilot, který byl v roce 2007 s tatrou třetí a v posledních letech startuje s vozem Praga. „Každopádně je to pro nás veliká výzva. Takovou příležitost je potřeba chytit pořádně za pačesy.“

Aliyyah Koloc vyhlíží dakarský debut. Pilotku bude nahánět legendární Al-Attíja

Blízko přednímu umístění byl letos. Dlouho se držel za vedoucími Rusy, jenže dvě etapy před koncem jim kleklo servořízení. „S velkou ztrátou jsme padli na konec startovního pole,“ krčí rameny závodník, který na Rallye Dakar zvítězil v devíti etapách.

„Je to dlouhý maraton, ale cíl je jasný. Všichni chceme zajet co nejlepší výsledek. Teď je otázkou, komu to vesmír umožní a komu ne,“ přemítá jezdec z Frenštátu pod Radhoštěm.

Všichni cítí šanci na vítězství

Martin Macík si v roce 2021 dojel pro tři etapová vítězství a celkově čtvrté místo. Letos byl sedmý a logicky tak bude patřit do nejužšího okruhu favoritů. „Tohle říkat, je vždycky obtížné,“ konstatuje pilot sedlčanské stáje.

„Rusové měli čtyři auta, řidiči jeli na povel centrály. Jejich technika a vývoj šly strašně rychle dopředu. Rozpočet měli někde jinde, ale nikdy jsme si na to nestěžovali. Dělali jsme všechno proto, abychom se dostali jejich level a byli schopní je porazit,“ vypráví vítěz čtyř dakarských etap.

Ze sportovního hlediska je podle řidiče kamionu Iveco špatně, že Rusové nejedou. „Na druhou stranu to, co se děje na Ukrajině, vedení Kamazu podporuje. A ti, kdo vedou řeči, že by se politika neměla tahat do sportu, si neuvědomují, že ji tam tahají právě Rusové. Ale to jsem odbočil - Dakar chceme vyhrát. S tím jdeme na start vždycky,“ upozorňuje.

Se škodovkou na Dakar. Nemohu mít jiný cíl než boj o vítězství, říká Klymčiw

„Musíme ale vzít v úvahu, že nadcházející ročník bude o dvě etapy delší. Bude jich čtrnáct, a to musí vydržet posádky i stroje. Na autě se může v jakémkoli okamžiku stát cokoliv. Nemohu říkat, že když se pojede bez Rusů, tak to vyhraju. Na přední výsledek myslí také Holanďané i další Češi,“ říká.

Všichni soupeři cítí šanci, a tak zbrojí. „Očekávám obrovské bitvy a moc se na to těším. Bude to řežba. Na vítězství budou útočit i ti, kteří by jinak na první trojku ani nepomysleli. Ve vedení se může střídat víc posádek, a to bude skvělá podívaná,“ dodává.

Kamaz odmítl nabídku FIA



Mezinárodní automobilová federace (FIA) na rozdíl od většiny sportovních svazů dovoluje některým ruským závodníkům startovat. Tým KAMAZ-master dostal na jaře nabídku k možnosti startu na Rallye Dakar za předpokladu, že odsoudí speciální operaci na Ukrajině. K tomu se však pochopitelně neodhodlal.



Tým z Tatarstánu v odpovědi uvedl, že Závazek jezdců FIA je, co se týče obsahu, politický. „Porušuje principy rovných podmínek pro sportovce a podepisování takových dokumentů vedoucích ke startu považujeme za nemožné,“ stálo ve vyjádření stáje. Závěr pak byl jednoznačný. „Naše volba je jasná. Jsme vždy se svou vlastí. Zvlášť, když je v obtížné situaci.“