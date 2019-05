„Karel je tvrdší, s novým tlumením, změnilo se šasi, máme čumák, sedíme za předními koly. Bude se mi trochu jinak řídit a zároveň se změní výhled z kabiny. Zůstává manuální převodovka, stávající motor Iveco a spousta dalších vyzkoušených věcí,“ popisuje Martin Macík. Jeho Karel bude mít 1100 koní a 4500 Nm krouťák.

Tým Big Shock Racing vyvíjel svůj nový speciál 3 roky. Samotná stavba v sedlčanských dílnách začala loni v září. „Koncepce se v průběhu mírně měnila, ale zásadním předpokladem bylo vycházet z dobře fungujících součástí, které se v minulosti osvědčily během mnoha dakarských startů, a posouvat je dál. Díváme se také po konkurenci a roli samozřejmě hrají i naše aktuální možnosti,“ popisuje manažer týmu Martin Macík starší, který řídí vývoj nových speciálů.



Mechanici musí vyjít ze sériového vozu, na kterém však příliš původních dílů nezůstane. „Většina součástek je náš vlastní vývoj, další objednáváme po celém světě,“ popisuje Macík starší, jak staví nerozbitné vozy, které musejí spolehlivě zvládnout náročné terény i drsné zacházení. Největším uměním je poskládat všechny části dohromady tak, aby byla zajištěna 100% spolehlivost a nezradil ani poslední šroubek či těsnění.

Jde o náročnou práci, která vezme spoustu času. „Chtěl bych poděkovat mechanikům, protože poslední týdny všichni trávili u Karla večery, víkendy. Táta teď v dílně žil, sám třeba natahal celý vzduch. A dokonce i já jsem vzal nářadí do ruky,“ popisuje Macík mladší. „Stavěli jsme tentokrát souběžně 2 auta, druhý speciál vznikl na zakázku pro Jardu Valtra,“ dodává Martin Macík starší.

Máme čumák

Nový kamion bude vypadat podstatně jinak, než byli fanoušci zvyklí. Posádka bude ovládat svůj stroj z kabiny s typickým čumákem. Upravený tvar kabiny závodníkům zajistí větší pohodlí během závodu, současně však budu mít oproti předchozímu autu mírně omezenější výhled. Jednotlivá místa uvnitř si jezdci do detailu ladí, aby měli vše potřebné při ruce a současně jim bylo v autě během dlouhých a vysilujících etap co nejpříjemněji.

„Je to o uspořádání palubovky, kontrolek, ovládání volantu… Kluci mechanici si vypiplali své sedadlo, kde bude velký monitor s možností sledování všech detailů ke Karlovu momentálnímu technickému stavu,“ popisuje Macík.

Karel dostane zabrat

Před Dakarem by měl Martin Macík v novém kamionu najezdit kolem 20 000 tréninkových km. Už tento týden vyrazí karavana týmu Big Shock Racing, doprovázená fanoušky a partnery, do Afriky, kde Karel v tuniské poušti podstoupí drsné zátěžové zkoušky. Ty odhalí případné slabiny, na kterých bude třeba během následujících měsíců ještě zapracovat. Čekají na něj také ostré závody Baja Aragon, Rallye du Maroc nebo Baja Poland. A Macík se těší, že v druhé polovině roku během tréninků v Sedlčanské kotlině sveze v Karlovi také první fanoušky.

Franta to jistí

„Franta a Liaz, to je srdeční záležitost. Myslím, že žádné jiné auto jsem si tak nezamiloval. Ale jestli se zase chceme posunout dál a jednou třeba vyhrát Dakar, museli jsme tento krok udělat. Budeme potřebovat nové díly, budeme usilovat o tovární podporu, musíme využívat moderní technologie, jinak to nejde. Ale Franta s námi v týmu zůstane, bude dál tréninkovým autem, a pokud by se během testování ukázalo, že Karel má víc dětských nemocí, než jsme předpokládali, postavím se na start Dakaru 2020 zase ve Frantovi. A rád,“ říká Martin Macík. Další liazkou v týmu Big Shock Racing zůstává také nepostradatelný bydlík, který poskytuje během všech závodů jezdcům i mechanikům kompletní zázemí.

Karla mohou fanoušci už dnes potkat na silnici, protože jeho cesta na Dakar právě začíná přesunem na první pouštní trénink. A řídit ho nebude nikdo jiný než Martin, aby už během jízdy do tuniské oázy začal sbírat první cenné zkušenosti.