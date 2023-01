Cíl Dakaru se blíží. Michek a Prokop finišují, v kamionech se čelo vzdaluje

Macík sice poskočil na průběžně druhou příčku, nepatrně snížil náskok na vedoucího Nizozemce Januse van Kasterena, ale před závěrečnou nedělní erzetou na něj ztrácí hodinu a čtvrt. A to se bude v posledním dějství těžko stahovat. Ale na druhou stranu je na Dakaru možné všechno.

Naplno až do posledního kilometru

„Jsme v cíli. A bylo to zase drsný. Od začátku opravdu náročná jízda. Myslím, že to bylo hlavně o tom udržet v dunách tempo a dát to psychicky. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, furt, furt, dokola. Strašně dlouho to trvalo, 150 kilometrů jsme jeli tři hodiny. Až poslední pasáž byla rychlejší,“ popisoval Macík.

Posádka kamionu Iveco jela co to šlo. „Nebylo to zadarmo a vůbec to neubývalo. Bylo to napínavé od začátku do konce, hlavně když jsme se naháněli s Janusem,“ zmínil Macíkův navigátor František Tomášek.

Loprais se může vrátit do Česka. Vyšetřování tragédie skončilo

V neděli čeká na dakarský konvoj poslední díl s cílem v Dammamu. „Půjde o 136 ostrých kilometrů, které ale určitě nebudou ‚mávací‘. Dakar končí až poslední etapou, posledním kilometrem. Budeme se snažit zabojovat a jízdu zvládnout co nejlépe,“ prohlásil Macík.

Myslel, že pro ně Dakar končí

Prokopa potrápily trable s předním diferenciálem. Za vítězným Francouzem Sébastienem Loebem zůstal skoro tři čtvrtě hodiny. Celkově ale šesté místo uhájil. Před finále ho dělí zhruba hodina od nejbližších soupeřů, kteří jsou v pořadí před ním i za ním.

„Po třech kilometrech nám loupnul diferák. Nejdřív jsem si myslel, že Dakar pro nás skončil. Celá etapa se totiž jela v hrozně pomalých dunách. Ale rozhodl jsem se pokračovat, kam až dojedeme. Byla v nás malinká dušička, jeli jsme dvacet, třicet, občas čtyřicet a šly z toho strašné rány,“ líčil Prokop na facebooku.

Valtr po Lopraisově tragické nehodě: Etapu měli zrušit. Lidi přede mnou uskakují

„Naše štěstí bylo, že jsme startovali brzy ráno. Duny byly ještě tvrdé, a jako sedmí v pořadí, takže to nebylo rozhrabané. Dojezd do cíle byl emotivní. Odstoupení bylo strašně blízko, ale naštěstí k němu nedošlo,“ oddechl si.

Michek děkuje Svitkovi. Táhl ho 150 km

Michkovi k posunu pomohly potíže soupeřů. Američan Mason Klein, jenž od pádů v 9. etapě pokračoval s velkými bolestmi, už nenastoupil. Rakušana Matthiase Walknera vyřadila na 55. kilometru těžká havárie.

Vítězem se stal po dodatečném odpočtu více než 23 minut Kevin Benavides, jenž pomáhal zraněnému Walknerovi a čekal s ním na příjezd záchranářů. Argentinec se v celkovém pořadí posunul na druhé místo a na australského lídra Toby Priceho ztrácí jen 12 vteřin.

Michek za vítězem zaostal o 11:43 minuty a celkově ho od elitní desítky dělí necelých pět minut. Při přejezdu do cíle erzty musel řešit potíže s motorkou. „Po skončení měřeného úseku jsme v asistenční zóně museli měnit vstřikovací jednotku. Motorka se zastavila asi dva kilometry od cíle etapy,“ uvedl tým MRG na facebooku.

Tůma o riskující divácích na Dakaru: Stáli přímo v cestě. Musel jsem je objíždět

„V poslední třetině etapy začala motorka ztrácet výkon. Naštěstí dojela až do cíle a zastavila se pár kilometrů na přejezdu. Odešly vstřiky… Moc děkujeme Štefanovi Svitkovi, že pomohl Martina na přejezdu odtáhnout nějakých 150 kilometrů,“ pochválil slovenského rivala.