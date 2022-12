Macháček mentorem Kolocových. Bude zajímavé vidět Dakar z druhé strany, říká

Na Silvestra pak trojice, kterou vedle pilota tvoří navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, zasedne do kabiny speciálu Iveco. V novém kamionu pojmenovaném Čenda si užijí slavnostní pódium a odstartují do prologu, který určí startovní pořadí pro 1. etapu. Na Nový rok se pak roztočí zběsilá dakarská ruleta.

Čenda, Nicias, Arnošt a Jenda

„Dakarem žijeme. Doteď jsme makali od rána do večera, abychom všechno zvládli. Letos jsme byli v kamionové sekci průkopníky. Světový šampionát vyhrál Kees Koolen v kamionu vyrobeném v dílnách MM Technology. Já jsem byl i přes nedokončený závod v Abú Dhabí druhý,“ ohlíží se Martin Macík za uplynulým obdobím.

V lednu budou v Saúdské Arábii závodit čtyři vozy z dílen MM Technology. Kromě Macíkova Čendy pojede také kamion Nicias řízený právě s Nizozemcem Koolenem. Dalšími želízky budou Jenda s Italem Claudio Bellinou a Arnošt s dalším Holanďanem Richardem de Grootem.

Posádky, jedoucí ve vozech postavených v Sedlčanech, budou sdílet společný bivak. Čenda, Jenda a Nicias se mohou spolehnout na technický servis od MM Technology. Arnošt bude mít vlastní mechaniky, tým mu zajistí technickou supervizi. Jejich flotilu budou jistit čtyři servisní kamiony napěchované náhradními díly, obytný „bydlík“, šest novinářských aut a dva karavany.

Pracuje se i na elektrickém kamionu

Dakar se stal pro rodinný tým velkou výzvou. „Chceme nejen závodit, ale také stavět speciály pro další týmy. To se nám začíná dařit a pokračujeme dál,“ líčí šéf týmu MM Technology Martin Macík starší.

„Mám plány pro několik dalších ročníků. Intenzivně pracujeme na elektrickém kamionu, což je velice obtížné, ale postupujeme a baví nás to. Máme také rozjetá další hybridní řešení včetně možností nejrůznějších paliv budoucnosti,“ vysvětluje.

To je odvážný projekt. Nyní má stáj před sebou Dakar 2023, a to bude pořádná porce.

Auta dostanou hrozně zabrat. Bude to bolet, říká Macík

Organizátoři slibují obtížnější a extrémnější závod, než dřív. Trasa povede od Rudého moře do zrádných horských terénů. Startovat se bude z takzvaného Sea Campu a oproti minulému ročníku přibudou dvě etapy. Bude jich čtrnáct s délkou 8549 kilometrů, z toho bude 4706 km měřených. Pojede se přes málo prozkoumanou Pustou končinu. V jedné z nejrozlehlejších pouští světa stráví posádky čtyři perné dny. Závodníci si odpočinou jen 8.ledna během dne volna. Nejodolnější vozidla s piloty, kteří se nejlíp vypořádají s nástrahami a bude jim přát štěstí, projedou 15. ledna v Dammamu cílovou rovinkou. „Očekávání se naplnila. Bude to od samého začátku řežba. Myslím, že nás čeká jeden z nejnáročnějších Dakarů v historii. Hned v úvodu je několik etap dlouhých přes 400 km. Navíc se terény budou často měnit. V závěru proběhne maratonská etapa v dunách Pusté končiny. Tam se dá zaseknout na hodiny. Auta dostanou hrozně zabrat. Bude to bolet. Ale za mě spokojenost, strašně se těším,“ říká Martin Macík, na jehož oranžovém speciálu Iveco bude startovní číslo 501.