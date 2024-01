Triumf Martina Macíka na Rallye Dakar se zrodil díky perfektně zvládnuté dvojetapě Chrono 48. Ve druhé části pak musel zvolit vhodné tempo, aby si vedení pohlídal a v cíli mohl bujaře oslavit české vítězství kamionech po 23 letech. „Rok 2024 se zapíše do historie a jsem rád, že se to povedlo nám,“ usmívá se řidič, který dokázal, že má ve čtyřiatřiceti letech už tolik zkušeností, aby pekelný závod v Saúdské Arábii prvně ovládl.

Tým MM Technology dokázal, že měl na Rallye Dakar nejlepší auto | Video: se svolením MM Production

Dojeli jste první, co to pro vás znamená?

Vlastně pokračuju v tom, co před dvaceti roky začal táta. Pro úspěch na Dakaru děláme víc a víc a postupně se zlepšujeme. Když jsem začínal, byl jsem někde ve třetí desítce, pak jsem dostal do druhé. Přišlo sedmé místo, dvě pátá a jedno čtvrté. Loni se povedla druhá příčka a letos jsme se dočkali. Je to nádherný a vydřený vzestup. Znamená to pro mě strašně moc, protože na tom má zásluhu rodina a tým MM Technology.

Vraťme se ještě k průběhu soutěže. Jaký byl druhý týden, kdy jste hlídali vedení?

Byl ve znamení klidné jízdy. Jel jsem tak, na co jsem se cítil a aby auto dobře šlapalo. Stačilo to, abychom navýšili náskok na dvě hodiny, ale každá etapa byla extrémně dlouhá. Nebyla to žádná pohoda. Muselo se závodit. Ony se dvě hodiny dají kvůli technickým problémům lehce ztratit a vedení zmizí v prachu. To jsem si hlídal a věděl, jak s tím pracovat. V tom to bylo relativně snadné, ale bylo i díky tomu, že už mám spoustu zkušeností. Přišly chyby, ale kdo jich udělá míň, vyhrává.

Jak vnímáte fakt, že Češi slaví kamionové vítězství po dlouhých 23 let?

Velice. Máme spoustu fanoušků na sociálních, ale hodně jich bylo přímo i v Saúdské Arábii. Bylo znát, že to vítězství všichni chtějí. Kromě toho, že mi po loňském druhém místě každý připomínal, že teď už přišel čas na vítězství, musím říct, že to bylo hodně vydřený. Myslím tím i roky, kdy jsme stoupali vzhůru. A když pak vezete domů vítěznou trofej a víte o ohromném množství reakcí příznivců, jimž není reálné na gratulace odpovědět, tak to je něco nádherného. Rok 2024 se zapíše do historie, protože čeští jezdci na tenhle moment čekali strašně dlouho. A jsem rád, že se to povedlo nám.

Prozraďte, co jste prožíval po projetí cílem poslední etapy?

Takové emoce, jaké se dostavily za cílem v Jambu, jsem neprožíval hodně dlouho. Nejde popsat, co se v okamžicích, kdy hrají českou hymnu, člověku honí hlavou. Bylo to krásný a dopadlo to tak, protože máme nejlepší techniku. Vyhráli jsme díky ní a samozřejmě taky proto, že se podařilo poskládat super tým lidí.

Táta lítal vzduchem

Jak prožíval vítězné chvíle váš otec, bývalý závodník a nyní konstruktér kamionů MM Technology?

Proběhly mezi námi obrovské emoce. Doslova stříkaly. To se často nevidí. Objetí bylo silný a dlouhý… Neskutečně jsme si to užili. Táta pak lítal vzduchem, mechanici mu dávali hobla. Byli z toho nadšení, protože viděli Kocoura (přezdívka Macíka staršího-pozn.red.) dojatého a smát se. To se nestává často, bylo to nádherný.

Co bylo pro vaši posádku nejtěžší?

Jednak začátek Dakaru, kdy všichni chvátali a my byli kvůli defektům trochu pozadu, což ve čtvrté etapě znásobila půlhodinová penalizace. Ztráceli jsme tři čtvrtě hodiny, ale pak přišla dunová oblast Empty Quarter. Vyhráli jsme pátou etapu a pak i dvoudenní Chrono48. To byl mimochodem extrém - 570 kilometrů v poušti se těžko popisuje, ale podařilo se nám to projet skvěle. Vraceli jsme se do dun jen pro jeden bod, což nás zdrželo pět minut. A pak to byl i konec o hlídání vedení, ale to už jsme probrali. Takže nejtěžší byla dvouetapa a pak ještě předposlední den.

Na co budete naopak nejraději vzpomínat?

V prvé řadě na to, že jsme Chrono 48 vyhráli o parník a ukázali, kde je naše síla. Pochopitelně také na výhru po Česko po třiadvaceti letech a pak na emoce po dojezdu do cíle. Ale ono se teprve uvidí, na co budeme skutečně nejvíc vzpomínat, protože zážitků je strašně moc. Těším se, až to všechno rozbalíme na Posedlí Dakarem a znova si to s fanoušky po celé republice užijeme.

Když jste začínal jezdit v kamionu, měl jste v hlavě, že chcete jednou tenhle pekelný závod vyhrát?

Určitě. Jsem ambiciózní člověk a když něco dělám, chci být nejlepší, a když závodím, chci vyhrát. O tom je sport a kvůli tomu ho dělám. Vyhrát chceme všichni, kdo jsme na startu. Jsme závodníci a ambice nesmí chybět.

Nyní jste vítěz, víc už nelze dokázat. Budete mít motivaci do dalších dakarských bitev?

V této chvíli to nedokážu říct. Vlastně ani nechci přemýšlet, jestli budu mít za rok motivaci obhajovat triumf. Rozhodně však vím, že naše jméno a jméno našeho týmu u dakarských závodů - a nejen u nich - zůstane a budeme se v tomhle odvětví dál pohybovat. Motivaci budeme určitě hledat ve stavbě kamionů pro zákazníky a dál dokazovat, že umíme stavět kur… dobrá auta. Teď se nám povedlo Dakar prvně vyhrát, a to už nám nikdo nesebere. Nehledě na to, budu hledat motivaci i u sebe, abych dál reprezentoval značku MM Technology.