Povedlo se. Třiadvacet let čekali čeští motorističtí fanoušci na moment, kdy český kamion urve na Rallye Dakar vítězství. V roce 2001 slavil naposledy legendární Karel Loprais. Jeho nástupcem se stal Martin Macík mladší. Po loňském druhém místě letos pilot kamionu Iveco, jemuž se v týmu MM Technology přezdívá Čenda, v Saúdské Arábii kraloval.

Kamion Martina Macíka na Rallye Dakar | Foto: se svolením Roberta Balcara

Už ve čtvrtek byl Macík optimistický. „Na prvním místě snad do cíle dojedeme. I kdybychom tam měli Čendu donést na zádech,“ prohlásil bojovně čtyřiatřicetiletý otec dvou dcer.

V cíli byl pak pochopitelně pod vlivem emocí. „Nejdřív jsem těžko hledal slova, ale pak se to spustilo. Do cíle jsme přijeli první. Je to úžasný… Přišel za mnou táta, teda chvilku mu to trvalo, ale to byla radost, jaká se jen tak nevidí. Před třiadvaceti lety se totiž rozhodl jezdit Dakar a teď jsme ho vyhráli,“ vzpomněl stejnojmenného otce a dnes konstruktéra závodních speciálů, který byl nejlépe v roce 2010 čtvrtý.

„Čenda nás podržel. Vyhráli jsme díky skvělé práci celého týmu a a taky výborným fanouškům, kteří za námi celou dobu stojí. Je to něco nádherného,“ rozplýval se a šel slavit s příznivci s českými vlajkami.

Druhý dojel po dvanácti etapách 46. ročníku vytrvalostní soutěže Aleš Loprais, synovec šestinásobného šampiona, který zářil ještě v dobách, kde se Dakar jezdil v Africe. V autech dosáhl fantastického osobního i českého maxima jednačtyřicetiletý Martin Prokop, který se dokázal vklínit mezi elitní jezdce továrních stájí.

Pátý Prokop smeká před frajery z týmu

„Jsme v cíli, a to je neskutečný pocit. Zvláště proto, že jsme asi pět kilometrů před cílem hodili v písku Shreka trochu na bok. Nevypadalo to dobře, ale jsme tady,“ líčil na svém profilu rodák z Jihlavy.

„Smekám před před frajery z týmu, předvedli neskutečnou práci na autě. Páté místo má ohromnou cenu. Je to bomba. Závodili tady skvělí jezdci s výbornými auty, ale Shrek byl mnohem rychlejší než dřív. Udělali jsme ohromný krok dopředu. Díky všem, co nám drželi palce. Tohle si budeme dlouho pamatovat,“ vykládal.

Veliký potlesk patří i Martinu Michkovi. Desátým místem sice pětatřicetiletý motocyklista nepřekonal svůj dakarský rekord, jenže v průběhu bojoval s bolestivým zraněním ruky a nemocí. Vyrovnal ale své nejlepší umístění z roku 2021 a zároveň i české.

Devatenáctiletá Aliyyah nahání na Dakaru velké kluky. Je to tvrdá holka, ví otec

„Vypadá to skutečně na desáté místo a vyrovnání českého rekordu na Dakaru. Je to magické, ani jsem v to nedoufal. Sice jsem měl v poslední etapě menší pád, ale jel jsem tak, aby tempo vyhovovalo a hlavně abych to někde nezahodil,“ řekl v cíli Michek.

Při svém jubilejním desátém startu na Dakaru obsadil 22. místo Milan Engel, sedmadvacátý skončil Jan Brabec. Do cíle Janbu dojeli i další motorkáři David Pabiška, Martin Prokeš a Libor Podmol.

V hlavních kategoriích zazářili ostřílení matadoři. Španěl Carlos Sainz ovládl automobily již počtvrté. Američan Ricky Brabec navázal na triumf mezi motocyklisty z roku 2020.

Obdiv ale patří všem, kdo kdo se postavili na start slavného motoristického maratonu a projeli cílem.