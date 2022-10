Největší předností je nový kamion

Podle něj je největší předností Čendy to, že se jedná o nový vůz. „Všechno voní novotou,“ říkal pilot po návratu z Afriky. „Změnilo se rozložení váhy auta, fajn je nové odpružení kabiny. Motor, s nímž jsme letos na Dakaru bojovali, fungoval po vyladění naprosto spolehlivě,“ pokračoval řidič.

Nový vůz měl pochopitelně i své mouchy. „Řešili jsme řadu maličkostí, ale i když jsme testovali určitá nastavení, neměli jsme zásadní technické problémy,“ líčil jezdec v Kristových letech, jehož za necelé tři měsíce čeká jedenáctý start na Rallye Dakar.

Přímo v Maroku byli s posádkou a její doprovodem také technici a vývojáři mateřského týmu MM Technology, který se zabývá stavbou závodních kamionů.

„Na místě sbírali data a kontrolovali auto profíci na tlumiče a motoráři. Poznatky jsme posílali do našich dílen v Sedlčanech, kde se jednotlivá zjištění hned ověřovala a pracovalo se na jejich využití a uvedení do života. Některé komponenty jsme objednávaly už rovnou z Maroka. To už je jako fabrika,“ usmíval se Martin Macík.

Náročnější úseky než na Rallye Dakar

Podle něj dostal Čenda při Marocké rallye za pěkně uši. „Orvali jsme ho slušně, ale proto jsme tam byli. Ujeli jsme přes 2000 kilometrů v nových terénech na jihu země, tedy tam, kde začíná Sahara. Projížděli jsme měkkými písky, ale i mezi skálami. Trať byla hodně rozbitá. Takhle to na nevypadá ani na Dakaru,“ popisoval náročnou trasu.

Maroko bylo poslední Macíkovo vystoupení v barvách Big Shock! Racing. „Končí smlouva a Rallye Dakar už pojedeme pod jinou hlavičkou. Jaká to bude, v tuto chvíli ještě není jasné,“ sdělil pilot, jenž si na Dakaru v roce 2021 dojel pro tři etapová vítězství a celkově obsadil čtvrté místo. Letos byl sedmý a v lednu se v Saúdské Arábii pokusí zaútočit na nejvyšší pozice.