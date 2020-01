Letošní 42. Rallye Dakar je ve své polovině. Pilot kamionu Martin Macík ji zakončil bez sebemenšího zaváhání, navíc dostatečně rychle, když do cíle páteční šesté etapy dorazil v šestém nejlepším čase.

Martin Macík je po polovině Dakaru 2020 na pátém místě. | Foto: Big Shock Racing tým

Sedlčanský závodník potvrdil, že v písku a dunách se cítí jako ryba ve vodě. „Od startu do cíle jsme letěli bez většího zaváhání. Každý kamion, který jsme předjeli, se s námi chvilku snažil závodit a pak nás nechal jet. Projížděli jsme krásné písčité roviny a duny. Potkali jsme i jednu nádhernou vysokou, ale bohužel jsme ji jen štrejchli. Já už jsem si na ní brousil zuby, David (palubní mechanik Švanda pozn. red.) už mi aktivně podfouknul, abychom byli připravení, a nakonec nic. Neposlali nás do ní. Škoda,“ popsal Martin Macík páteční jízdu, která dakarskou kolonu zavedla do Rijádu, hlavního města Saúdské Arábie.