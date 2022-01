Už nejsou mezi námi. Poslední rozloučení na Písecku

Po pondělní nejdelší etapě vybrali pořadatelé smyčku se startem i cílem ve Vadí ad-Davasíru. Posádce týmu Big Shock! Racing se během rychlé jízdy kamenitou tratí podařilo vklínit mezi ruské kamazy a do cíle dorazili pouhé tři vteřiny od druhé pozice. „Je to tam. První pódium a o tři vteřiny na druhé místo,“ radoval se Macík v cíli.

Brutální tempo

Zároveň však litoval, že ho v úvodu zbrzdil Chilan Ignacio Casale z týmu Tatra Buggyra Racing. Nebýt toho, mohl být výsledek ještě lepší. „Je to škoda. Myslím, že jsme dneska jeli na vítězství. Bohužel nás Ignacio nechtěl pustit a nevíme proč. O nic mu nešlo, ale od 70. kilometru jsme byli v závěsu za ním,“ krčil rameny.

„O žádném problému na trati nevím,“ reagoval Casale na obvinění. „Vůbec si ale nejsem jistý, že by se případná frustrace měla řešit tímto způsobem. Chtělo by to víc vzájemného respektu.“

Engel podruhé zachraňoval parťáka, Prokop a Loprais stoupají vzhůru

Od začátku nasadili Macíkovci ve žlutém ivecu brutální tempo. „Projížděli jsme krásná údolí. Sem tam písek, ale jinak jsme jeli přes šotoliny, šutry, skály, trialy. Auto jede, takže jsme drželi plyn. Letěli jsme fakt kudlu,“ líčil v bivaku pilot sedlčanské stáje, který se v celkovém pořadí drží na deváté příčce.

Šestý dojel Aleš Loprais, čímž udržel čtvrté místo. „Na prvním kontrolním bodu jsme ztratili. V následné kamenité pasáži jsme nechtěli riskovat defekt, v dunách jsme se pak na ostatní trochu dotáhli a do cíle dojeli v prachu za kamazy,“ popisoval člen týmu Instaforex Loprais Praga.

Michka stále trápí žebra

V kategorii automobilů se méně dařilo Martinu Prokopovi. V rychlé etapě dojel až na začátku třetí desítky, celkově je stále osmý. „Náš osud kvůli rychlým pasážím nemáme ve svých rukou. Bráníme se zuby nehty, ale pomýšlet na nějaký skok kupředu kvůli rychlosti nejde. Bohužel,“ zmínil pilot trable s maximální rychlostí.

Motocyklový jezdec Martin Michek dojel čtrnáctý a posunul se na 19. místo. Jan Branec obsadil 23. příčku a průběžně je o dvě pozice výš. „Super výsledek. Až sedmnáctý dojel Toby Price, takže ve středu bych měl mít dobrého tahouna do etapy,“ culil se Michek.

Srážka s autem? Plyn neuberu, slibuje Michek. V dalších dnech pojede na maximum

„Jen ráno jsem měl těžší vstávání. Bolest žeber po pádu je druhý nebo třetí den nejhorší. Ráno mě to zase chytlo. Ale musím uznat, že od poloviny speciálky mě žebra přestala bolet a jelo se mi fajn. Posouváme se dopředu. Ovšem poslední tři etapy budou náročné,“ přemítal.

Tůma se zahrabal snad v poslední duně

V kategorii čtyřkolek obsadil Zdeněk Tůma sedmé místo a celkově je i nadále pátý. „Sice to byla docela krátká etapa, ale jsem po ní úplně vyřízený,“ přiznal českokrumlovský rodák, jemuž se nevyhnuly problémy.

„Někdy na 180. kilometru přestala čtyřkolka spolupracovat. Normálně by mi displej řekl, v čem je problém, ale nic nehlásil,“ divil se.

VIDEO: Mám prostřelené zrcátko, asi po nás jdou, divil se veterán Macháček

Když pak sundal nádrž, měl hned jasno. Upadlo mu sání. „Musel jsem quad rozebrat a pak znovu smontovat. Zdržel jsem se asi dvacet minut, navíc jsem skoro před koncem uvízl snad v poslední duně. Tam jsem ztratil asi čtvrt hodin,“ litoval člen týmu Barth Racing.

Do konce Dakaru zbývají poslední tři etapy. A zdá se, že budou hodně zajímavé.