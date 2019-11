V sobotu 23. listopadu pilot týmu Big Shock Racing Martin Macík ve svém novém kamionu, pojmenovaném Karel, naposled projede offroadovou trať Sedlčanské kotliny. Závěrečného tréninku před Dakarem 2020 se mohou zúčastnit také fanoušci. Právě pro ně je na celé odpoledne připraven zajímavý program. Představen bude poprvé také nový design vozu pro nadcházející dakarskou sezónu. Na osobní setkání s fanoušky už se těší Martin Macík. Český pilot dokonce dovolí, aby diváci popsali zadek jeho závodního vozu vzkazy, které si odveze na Dakar 2020 v Saúdské Arábii.

Nový kamion Martina Macíka pro Dakar 2020 | Foto: Big Shock Racing

„Poslední trénink před Dakarem už se pomalu stává tradicí. Vyžádali si ho sami fanoušci, aby se mohli s Karlem rozloučit, před tím, než ho lodí odešleme do Saúdské Arábie. A my jsme za to rádi a moc se na sobotu těšíme. Dakar je naše společná práce. My pojedeme závod, ale stejně důležití jsou všichni, kteří nám doma budou držet palce,“ říká Martin Macík.