Elitního českého rallyového jezdce Erika Caise čeká náročná Maďarská Rally, která se jezdí tradičně na podzim. „Podzimní závody jsou krásné, navíc Maďarsko připomíná Barum Rally skladbou zkoušek, náročností, typem asfaltu i úseky, které se jezdí v lesích. Takže se do Maďarska vždy rád vracím,” říká Cais před závodem, který se jede v rámci mistrovství Evropy.

Talentovaný fryštácký automobilový závodník Erik Cais oznámil přestup ke značce Škoda. V barvách Samohýl Motor absolvuje nadcházející sezonu se zcela novou Škoda Fabia RS Rally 2. | Foto: Deník/Martin Břenek

Pro Caise to bude navíc poslední závod před Central European Rally, která se pojede v Německu, Rakousku a také v Česku, kde závod odstartuje ceremoniálem na Hradčanském náměstí. Central European Rally navíc patří do programu závodů mistrovství světa.

V Maďarsku tak dostane Erik Cais příležitost vyladit poslední detaily před nejdůležitějším závodem roku. „Doufám, že mi bude profil rychlostních zkoušek sedět. Vždy to tak bylo. Budu spokojený, když odjedu vydařenou soutěž, protože každý závod je výzva,” pokračuje čtyřiadvacetiletý český pilot, kterého bude v Maďarsku navigovat Igor Bacigál.

A jak se závodníci připravují na podzimní podmínky? „Když je na trati listí a do toho prší, tak člověk dokáže odhadnout, co ho čeká, protože je to jiné v lese a mimo les. Ale na mlhu se připravit nedá. Ta dokáže zamíchat pořadím, protože každý jezdec může mít jiné podmínky,” vysvětluje Cais.

Před Maďarskem se ještě Cais vrátil k uplynulé Rally Morava, na které přišel o vítězství kvůli defektu v poslední rychlostní zkoušce. Nicméně na Moravě hlavně Cais společně s jeho týmem Orsák Rallysport testovali nastavení vozu pro nadcházející závody.

„Po pravdě nemám absolutně zdání, kde jsem mohl dát defekt, ale je to prostě rally. Obecně to byl dobrý test před Maďarskem a Central European Rally,” dodává Cais, kterého defekt připravil o lepší umístění i na letošní Barum Rally.