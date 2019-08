Kvůli technickým neduhům místo svého Fordu Raptor nasedli do staršího Hummeru. Místo světového poháru zápolili v maďarském mistrovství, které vyhráli. „Měli jsme technické problémy, které se nedaly narychlo vyřešit. Závod v Maďarsku je pro mě srdeční záležitost. Bylo pekelné vedro, nějakých sedmdesát stupňů ve voze, což je super. Zkusili jsme si tak srovnatelné podmínky jako na Dakaru,“ našel pozitiva Ouředníček.

NÁROČNÁ ROKOVÁNÍ

Brněnský rodák už intenzivně přemítá nad dalším ročníkem slavného Dakaru, jemuž teď podřizuje veškerou přípravu. Nejznámějšího dálkového závodu, který se jezdí v lednu, se zúčastní posedmé. „Máme teď hektická jednání se sponzory. Peníze jsou bohužel skoro až na prvním místě. Rokujeme také s dalšími stájemi, jestli se pro potřeby dalšího ročníku nespojíme. Snížily by se tak náklady,“ přiznal jezdec, který ve čtvrtek oslaví padesáté narozeniny.

Tentokrát se Dakar poprvé v historii uskuteční v Saúdské Arábii, která vystřídá jižní Ameriku, kde se prestižní podnik jezdil posledních deset let. „Bude chybět jihoamerické fanouškovské zázemí. Lidi tím žili. V Saúdské Arábii to tak nebude, ale zas to nemají třeba čeští fanoušci tak daleko jak do Ameriky,“ poznamenal Ouředníček.



Zkušený jezdec navíc větří šanci na kvalitní výsledek. „Nejlíp se nám vedlo na Dakaru v roce 2009 (jako navigátor Martina Zapletala dopomohl k sedmému místu – pozn.red.), kdy se poprvé jelo v Jižní Americe. Nikdo nevěděl, co od závodu čekat a to byla naše výhoda. Teď se situace opakuje,“ podotkl Ouředníček.

BOLESTI NA ÚSTUPU

Z letošního Dakaru si pilot stáje South Racing odvezl kromě celkového sedmnáctého místa v kategorií automobilových jezdců také úporné bolesti zad, kvůli nimž se nemohl týden postavit na nohy. „Vloni v Maroku (při Morocco Desert Challenge – pozn.red.) jsme měli hodně těžkou nehodu, při které jsme čelili přetížení 7G. Záda se začínala ozývat pomalu, ale o to intenzivněji. Dakar jsem přežil jen díky skvělému fyzioterapeutovi. Teď už dbám na rehabilitaci a dá se to,“ uvedl Ouředníček.

Za měsíc se chce zas představit v Maroku, tentokrát při Rallye du Maroc. „Pořádá ho ředitel Dakaru David Castera a budou se při něm testovat některé prvky, které budou na Dakaru,“ dodal.