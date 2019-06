Závod sice začal výborně. Hned úvodní jízdu sobotního večera ze čtvrté řady senzačně ovládl před polskou hvězdou Bartoszem Zmarzlikem, ale pak přidal už jen jeden bod. Vysněný postup do semifinále tak zůstal v nedohlednu.

„Bylo to o mně a o startech. Na začátku to se ze čtyřky výborně startovalo všem, jenže dráha se později změnila. Zkoušeli jsme s motorkou od druhé série všechno možný, ale už nefungovala podle představ. Nepředvedl jsem očekávaný výkon, ale nemůžu se tím moc zatěžovat. Jedu dál,“ pokyvoval hlavou pardubický jezdec, který před dvěma roky slavil při pražské Grand Prix třetí místo.

Celý večer z černých mraků hrozil déšť, avšak ohlášené bouřky se Markétě naštěstí vyhnuly. První kapky spadly až při poslední sérii rozjížděk, ale i když se diváci chvílemi skrývali pod deštníky, vrchol závodu vodní živel nijak neovlivnil.

Magická chvíle

Kolodziej za ohromných ovací tisíců polských příznivců uhájil ve finálové jízdě vedení před dotírajícím Dánem Leonem Madsenem a mohl slavit. „Je to pro mě magická chvíle. První vítězství je vždycky úžasné. Už jsem asi velký chlap,“ smál se pětatřicetiletý polský závodník, který v minulých letech musel řešit řadu nepříjemných zdravotních i technických problémů.

„Polákům se na Markétě obvykle moc nedaří. Vyhrávají tady spíš Australani nebo Brit Woffinden, ale Januszovi to tady vyšlo. Ovšem nepředpokládám, že by dál v seriálu vítězil. Prostě mu to tady sedlo,“ prohlásil o vítězi Milík.