Alex zvítězil ve třídě Moto2 popáté z deseti letošních Velkých cen a stejně suverénně. „Tlačil jsem do plných od začátku. Věděl jsem, že všichni mí soupeři jsou za mnou. Je někdy těžké se koncentrovat, když vedete od prvního do posledního kola. Tým odvedl dobrou práci,“ vyhlásil Alex.

Jeho bratr o několik hodin později jako čtvrtý jezdec v historii a v pouhých šestadvaceti letech oslavil padesátou výhru v královské kubatuře. „Jsou to opravdu skvělé momenty. Když jsme ve Španělsku, snažíme se trénovat společně. Vstáváme se stejnou motivací a stejným cílem. Stoprocentně jsme pro sebe přínosem a jsem šťastný z jeho výsledků,“ radoval se ze sourozeneckého double v Brně Marc, který ovládl Grand Prix České republiky necelé dvě hodiny po svém mladším bratrovi.

V Brně se mu letos vyvedlo, na co sáhl. Naprosto opanoval už sobotní kvalifikaci, když druhému Jacku Millerovi nadělil přes dvě a půl vteřiny. Navrch měl od úvodu i v závodě. „Vstoupil jsem do něj ohromně koncentrovaný. Soustředil jsem se, abych byl první a vypracoval si náskok. Věděl jsem, že je za mnou Dovizioso a že se na mě bude tlačit. Vypracoval jsem si ale výhodnou pozici a byl jsem si jistý svým výkonem,“ pravil motocyklový král.

Na Masarykově okruhu ovšem ukázal i svou odvrácenou stranu a důvod, proč je mezi svými soupeři i motocyklovými fanoušky vnímaný rozporuplně. Nechal se unést v kvalifikaci.

V sobotním programu došlo ke kontaktu mezi ním a jeho krajanem Alexem Rinsem. Následně vjeli oba horkokrevní Španělé bok po boku do boxů a Márquez svého soupeře na oplátku šťouchnul. „Není to poprvé, co se tak zachoval. Každý Márqueze zná. Zkouší se ostatním dostat do hlavy. Ale jsem klidný. Kdybych s ním bojoval o titul, třeba na to zareaguji, ale takto nevím. Nemá respekt k soupeřům,“ řekl Rins, který v Brně skončil čtvrtý.