Je jasné, že o víkendu 31. srpna až 1. září do bojů o body do mistrovského seriálu nezasáhne. Aktivně se však do celé akce zapojí. Organizátoři se rozhodli, že vedle Martina Doubka, který bude tahákem v souběžně se konající sérii EuroNASCAR 2, chtějí mít i v hlavním menu celého programu také někoho z Čechů.

„Oslovili mě, jestli by mě to zajímalo. A protože jsem pro každou špatnost, odvětil jsem, abychom to vymysleli, protože je to náklaďák, a s ním každé svezení láká. Rád poznávám nové věci, chci jezdit a trénovat,“ říkal Deníku Martin Macík.

Pomůže tím, že bude ambasadorem

„Domluvili jsme se, že v tomto ročníku jim pomůžu tím, že budu ambasadorem. Lidi, co sledují trucky, vědí, co je Dakar, takže to do sebe zapadá i z marketingového hlediska. Beru to také jako podporu českého závodění,“ rozpovídal se.

„Těším se na setkání s fanoušky a také na nedělní jízdu, kdy si budu moct vyzkoušet jeden ze závodních trucků přímo na dráze. Do takového vozidla si sednu vůbec poprvé. Bude to testovací jízda po skončení celého programu,“ prozradil řidič, který v dálkových rallye startuje v barvách rodinného týmu MM Technology.

„Budu se s truckem seznamovat a doufám, že většina diváků už z tribun odejde a nebude mě při prvních krůčcích sledovat,“ usmíval se pilot, jehož čeká svezení s okruhovým speciálem Iveco německé závodnice Steffi Halm.

Ve výhledu je ostrý start v roce 2025

Macíkova letošní účast na Autodromu Most by však neměla skončit nadcházejícím závodním víkendem. Probíhají totiž i jednání o dalším testování na jaře, které by mělo vyústit v Macíkův start na Czech Truck Prix 2025.

„Taková je myšlenka, ale nechci do toho skočit úplně po hlavě. Musíme si všechno vysvětlit, jak by to za rok proběhlo. Jestli se to má uskutečnit, tak se o tom domluvíme někdy na jaře. Teď je mou prioritou lednový Dakar,“ prohlásil Martin Macík.

Je náklaďák jako náklaďák? Existuje rozdíl mezi řízením v terénu a na silnici potažmo na závodním okruhu? „Rozdíly tam samozřejmě jsou, ale my při Rallye Dakar jedeme polovinu trasy po silnici. Jiný bude určitě posez a ovládání celého auta. Předpokládám, že nejtěžší pro mě bude si zvyknout na vyšší rychlost,“ přemítal.

Novinkou bude i to, že na rozdíl od dakarského kamionu bude v kabině sedět sám. „To jo a do sluchátek budu dostávat od někoho pokyny. Tak na to nejsem vůbec zvyklý. Ale je to jedna z věcí, které mě na tom lákají,“ dodal.