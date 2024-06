Půl rok utekl jako voda. Dakarští dobrodruzi během té doby nezaháleli. Někteří závodí na menších soutěžích, ale všichni už spřádají plány na další ročník. I další měsíce rychle uplynou a nová výzva v Saúdské Arábii bude opět aktuální. Všechno bedlivě sleduje i letošní vítěz kategorie kamionů Martin Macík z týmu MM Technology.

Příprava týmu MM Technology na Rallye Dakar probíhá po celý rok | Foto: se svolením MM Production

Zkraje června nechyběl na oficiálním setkání organizátorů nejslavnější dálkové soutěže se závodními týmy. Za přítomnosti ředitele Rallye Dakar Davida Castery byly v Praze odtajněny novinky, které čekají účastníky prestižního klání zkraje roku 2025.

V nadcházejícím ročníku dojde ke změně trasy. Posádky odstartují z bivaku v Bisha a cílem projedou v poušti Empty Quarter, respektive v oblasti Shubaytah. V průběhu čtrnácti soutěžních dní čeká účastníky prolog a dvanáct etap. Trasa obsahuje jednu maratonskou etapu, pět speciálních okruhů a náročné dvoudenní klání 48h Chrono.

Spokojenost i kritika

Martin Macík si pochvaluje, že pět etap bude mít v rámci jednotlivých kategorií rozdílné trasy. „V kamionech je vždycky z hlediska bezpečnosti lepší, když se na trase nepotkáváme s výrazně menšími stroji jako jsou motorky nebo buginy. Pak vyvstává otázka, jak těžkou trasu nám organizátoři připraví. To je pro nás podstatné,“ prohlásil pilot.

K některým novinkám je však poměrně kritický. „Průjezd Empty Quarter má být trochu jednodušší, protože se tam letos dostalo jen pár kamionů. To se mi moc nelíbí, ale na druhou stranu se s tím nedá nic dělat. Je to o obměně kamionů, z nichž některé jedou jako rychlé asistence, ale jsou to v podstatě staré šunky,“ pokračoval.

Kamiony budou muset nově dodržet maximální rychlost 135 km/h oproti dosavadní stočtyřicítce. „Má to být kvůli bezpečnosti, ale nikdo to s námi nekonzultoval. Přitom nejvíc k tomu může říct my, kteří sedíme ze volanty. To mě docela štve, ale ještě to nějak řešíme,“ vykládal Macík.

„Bezpečnost ano, ale proč nás nechávají startovat z padesátého místa, když jsme před tím dojeli dvacátí. Vlastně vezmou třicet pomalejších vozidel, dají je před nás a ještě nám omezí rychlost. To se mi moc nezdá,“ kroutil hlavou závodník a podnikatel v jedné osobě.

Příprava týmu MM Technology na Rallye Dakar probíhá po celý rokZdroj: se svolením MM Production

Lednové vítězství slavil v rámci tradiční talk-show Posedlí Dakarem s fanoušky napříč republikou. „Je úžasné, když si to můžete s někým prožít. Desátého srpna to bude pokračovat při Open Air v Přerovské rokli za účasti další dakarských závodníků z Česka i ze světa,“ sdělil pětatřicetiletý Macík, který se letos stane potřetí otcem.

Pokusí se o obhajobu

„Netajím se tím, že bych vítězství na Rallye Dakar rád obhájil. Bude to těžší, než když se mi to povedlo poprvé, ale tak to ve sportu bývá,“ prozradil člen sedlčanské stáje, který příště pojede v novém kamionu. „Musím nejprve zdůraznit, že ten dosavadní - řečený Čenda - odjel letošní Dakar bez technických problémů.“

O kamiony z dílen firmy MM Technology je proto logicky veliký zájem. „Stavíme tři nové speciály. Jeden je pro mě, další dva se prodají zájemcům a takový osud čeká i Čendu,“ zmínil obchod s tím, že už se sice ví, kdo se stane novým majitelem úspěšného vozu, ale tým chce se zveřejněním kupce ještě chvíli počkat.

Martin Macík se letos zatím neobjevil žádné soutěži. V plánu má účast na červencové Baja Aragon. „V rámci MM Technology se tam chceme představit s pěti kamiony, které si u nás objednaly zahraniční týmy. Závodit tam budeme pochopitelně i my. Poslední zkouškou před Dakarem pak bude říjnová Rallye du Maroc,“ uzavřel.