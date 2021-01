Ale není se co divit. V první etapě skončil desátý, po včerejšku se drží na šestnácté příčce. Dakar je ale teprve na začátku. Důležité bude vydržet v tempu, vyvarovat se chyb a zapomenout na loňské nováčkovské zaváhání.

Považte, co se Jihočechovi přihodilo. V předposlední etapě nedotankoval plnou nádrž a osm kilometrů před čerpačkou mu došel benzin. Mohl skončit mnohem výš než na konečné třiadvacáté pozici. Ve chvíli smolného okamžiku totiž jezdec stáje Orion-Moto Racing Group držel vynikající čtrnáctou příčku a mířil za titulem v klasifikaci nováčků.

Ten už českobudějovický rodák nezíská. Nakonec ho ale trochu potěšilo třetí místo. „Aspoň mám pódiovou vzpomínku,“ pousmál se dvaatřicetiletý závodník. Zaplatil daň za nezkušenost, nyní má jiné cíle – chce dojet do dvacátého místa.

Boj o život

Ovšem jak pro něj loňský rok v Saúdské Arábii nešťastně začal, tak to pokračovalo i v dalších měsících. V létě dokonce bojoval o život. Po kolapsu jater při motokrosovém závodě v Dalečíně skončil na přístrojích, hrozila mu transplantace. Ze závodiště letěl vrtulníkem do jihlavské nemocnice, později byl ještě hospitalizovaný v pražském IKEMu.

„Sáhl jsem si na dno. Podle doktorů se něco takového u nás každý rok přihodí patnácti lidem a deset z nich to nepřežije. Vstal jsem z mrtvých,“ zavzpomínal po čase na těžké chvíle. Vážné onemocnění překonal, játra začala fungovat, musel ale změnit jídelníček.

Na Dakar se toužil co nejlépe připravit. „Budu do toho dávat sto dvacet procent. Nejedu jenom za sebe, ale za celý tým, fanoušky a rodinu. Chtěl bych lidem přenášet adrenalin, aby mi věřili a fandili. To je pro mě velmi důležité,“ vyprávěl Michek na sklonku loňského roku.

To však dvojnásobný vicemistr světa v motokrosu ještě netušil, co ho čeká krátce před odletem do Džiddy. Měl být jako jiní dakaristé v povinné karanténě, ale s izolací to dopadlo poněkud jinak.

Vánoce v karavanu

„Manželka měla před Vánoci pozitivní test na covid-19. Nešlo to zorganizovat jinak, než že jsem opustil náš barák a svátky strávil před ním v zaparkovaném karavanu. Mávali jsme si jen přes okénko,“ popsal situaci otec jednoročního syna.

Na Dakaru nyní bojuje a podává vynikající výkony. „Etapa byla strašně rychlá, jel jsem pilu, měl jsem ale dvě krizovky, tak jsem raději trochu zvolnil,“ říkal včera po projetí cílem v Biše. „Byl to čistý gambling, ruská ruleta. Svítilo nám sluníčko do očí a nebylo pořádně vidět. Často se jelo naslepo. Prostě buď, anebo,“ vykládal.

Podaří se mu zlomit smolnou sérii a zařadí se mezi nejlepší motocyklisty světa?