Prokop s Chytkou získali cenu fair play. Odtáhli do bivaku nepojizdné auto Loeba

Loprais se v dunách cítí jako ryba ve vodě, což potvrdil v okružní etapě (643 km celkově/373 km rychlostní zkoušky) se startem a cílem v Háilu. Zatímco posádka Instaforex Loprais Teamu držela ve speciálce konstantní tempo, Holanďan postupně zrychloval a duel zdramatizoval. Čechovi se však povedl závěr a soupeře porazil o 16 sekund.

Zdroj: Orion-Moto Racing Group

„Sice jsme nevyhráli o moc, ale s ohledem na to, jak to bylo rozbité a uskákané, tak jsme rádi, že jsme se dostali před tři kamiony, které startovaly před námi. Zkraje to bylo ve vteřinách a říkal jsem si, že se jede na limit. V dunách jsme pak otvírali trať a tahali jsme, co to šlo. Jsme rádi, že jsme v cíli další etapy,“ zrekapituloval Loprais.

Otazníky nad Engelem

Rozličný průběh měla etapa pro jezdce z Orion-Moto Racing Group. Zatímco Martin Michek se do cíle dostal jako šestnáctý a poskočil na třináctou pozici, Milan Engel po více než 200 kilometrech musel motorku odstavit kvůli technické závadě.

„Nevím, proč se zastavila. Ale už druhý den mělo několik jezdců problémy s palivem a s vodou v benzínu. Jsem z toho akorát zklamaný,“ říkal nevesele Engel, který byl průběžně na 30. místě. Stroj měli pořadatelé týmu přivézt ve večerních hodinách.

Česká převaha pokračuje. Macík vyhrál už počtvrté, do vedení se vrací Loprais

Pokud by se potvrdilo, že problém vznikl na základě paliva, mohl by Engel pokračovat. „Nevím, jestli bude v našich silách to s komisaři vykomunikovat, musíme navíc všechno zanalyzovat. Hlavně je hrozně smutné, že se něco takového vůbec děje,“ krčil rameny šéf týmu Ervín Krajčovič.

Macháček měl namále

Podivoval se i nad tím, že se v Saudské Arábii musí řešit kvalita paliva. „Vždyť tahle země produkuje určité procento světových zásob ropy. Investujeme čas a peníze. Závodníci na motorkách riskují život a pak jim někdo kvůli špatnému benzínu vezme radost z dobrého výsledku. Pokud se to potvrdí, bude to hodně nefér,“ láteřil.

Šestinásobný vítěz Josef Macháček byl v kategorii lehkých prototypů jen kousek od karambolu. Se speciálem Buggyra Can-AM Dv 21 zabránil na poslední chvíli havárii.

Dakar pod vodou trápí závodníky. Vzpomínka na Bolívii a arabská realita

„Málem jsme se srazili s autem. Oni jeli podél duny a my na ni najížděli. Bylo to ve velké rychlosti. Blížil se ke mně zleva a já měl dvě možnosti: buď šlápnut na brzdu, což bych nemusel ubrzdit, nebo ještě přidat,“ uvedl jezdec Buggyra ZM Academy.

V pátek 6. ledna se posádky po třech nocích strávených v Háilu vydají na jihovýchod. Nezamíří však do Davadmí, jak bylo plánováno, neboť v předchozích dnech došlo při průtrži mračen k zatopení prostoru vybraného pro bivak. Proto bude speciálka 6. etapy zhruba o sto kilometrů kratší a pak bude závodníky čekat třistakilometrový přesun do Rijádu.

V sobotu se v rámci 7. etapy pojede rychlostní zkouška, která měla být původně součástí až osmé etapy z Davadmí do Rijádu, naplánované na neděli 8. ledna. O nedělním programu rozhodnou organizátoři podle vývoje počasí.