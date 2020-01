Českobudějovický rodák jel na motocyklu KTM jak z praku. V konečném pořadí za sebou nechal řadu ostřílených vytrvalců a nebýt toho, že mu v předposlední 11. etapě došel osm kilometrů před čerpačkou benzín, mohl skončit výš než na 23. příčce.

Ve chvíli smolného okamžiku totiž držel jezdec stáje Orion-Moto Racing Group vynikající čtrnáctou pozici a mířil za titulem v klasifikaci nováčků. „Tohle už nikdy nevrátím,“ konstatoval jedenatřicetiletý jezdec, který nakonec obsadil v nováčkovské kategorii třetí místo. „Aspoň mám pódiovou vzpomínku,“ pousmál se.

Zaplatil daň za nezkušenost. „Byla krutá, ale na Dakaru se může stát cokoliv. Nebyl jsem jediný, komu došel benzín. V poušti byla velká spotřeba. Měl jsem ho šetřit, ale neměl jsem zprávy jako tovární jezdci,“ litoval.

„Kolem mě projížděli soupeři, dva mi dali malou lahvičku, ale víc nikdo. Každý se obával, aby vydržel. Tlačil jsem motorku, nakonec za mnou přijelo auto s palivem. Ztratil jsem skoro hodinu a propadl se o devět míst,“ odvyprávěl příběh, který ho bude ještě dlouho strašit.

Celkově však své premiérové účinkování v Saúdské Arábii hodnotí pozitivně. „Říkal jsem, že tam chci závodit. Když budu čtyřicátý, bude to super. Jel jsem na 120 procent a docela se to povedlo. Čtrnácté místo by byla fantazie, ale to mi nebylo přáno,“ poznamenal.

Příště chce být lepší

Měl svůj recept, jak se vyrovnat s únavou. „V nejtěžších chvílích jsem si vzpomněl na lidi, kteří mi dali důvěru a na fanoušky. Ze sociálních sítí vím, že hlídají on-line průjezdy. To mě vždycky nakoplo,“ prozradil.

Otec tříměsíčního syna zmínil i tvrdé podmínky, s nimiž se museli jezdci v Saúdské Arábii vypořádat. „Budíček byl ve tři ráno, vstávali jsme do dvou stupňů nad bodem mrazu, a čekal nás třeba čtyřistakilometrový přejezd. To je jako od nás z Roudného do Ostravy. Ale v nejhorším terénu. Při rychlostních zkouškách hrozily nejtěžší pády. Těší mě, že jsem to zvládl,“ vykládal.

„Byl bych rád, aby se to tímto Dakarem nezastavilo. Potřebuji mít vizi. Příště chci být lepší. Udělám pro to maximum a budu se snažit na sobě makat,“ dodal bojovně.