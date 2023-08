Český biker Martin Stošek se prosadil na cyklistickém mega mistrovství světa v Glasgow. V závodě maratonců na 96,5 km a převýšením 3200 m získal stříbrnou medaili, když nestačil pouze na Brazilce Henrique Avanciniho, který navázal na titul z roku 2018. Stošek na něj ztratil 28 sekund a rovněž obhájil své pozice v disciplíně. Ve Skotsku totiž vybojoval druhou medaili, už v roce 2020 získal bronz.

Martin Stošek | Foto: Michal Červený

Devětadvacetiletý Stošek se v průběhu závodu ve Tweed Valley postupně se posouval dopředu a v pravý čas se zařadil k medailovým kandidátům. V závodě žen dojela nejlepší česká závodnice Karla Löffelmann na 21. místě.

Famózní van der Poel

V nejsledovanější disciplíně silničním závodě jednotlivců (271,1 km) získal poprvé titul Nizozemec Mathieu van der Poel. Osmadvacetiletý univerzál jel v závěrečné pasáži v ulicích Glasgow v samostatném úniku. Zlato získal navzdory tomu, že ho na mokré silnici postihl v jedné zatáčce nepříjemný pád. Dokázal však rychle nasednout a soupeři ho ani nestačili ohrozit. Pro zbylé medaile si dojely další hvězdy - Belgičan Wout van Aert a Slovinec Tadej Pogačar.

Ambiciózní český jezdec Mathias Vacek po polovině závodu odstoupil. „Jelo se furt na doraz a já se necítil moc dobře. Po dvou kolech mě začalo bolet břicho, odpadl jsem a bylo jasné, že je konec. Nebyl to můj nejlepší den, ale to se nedá nic dělat. Jsou to zkušenosti do dalších let. Jsem určitě zklamaný,“ uvedll jednadvacetiletý Vacek v rozhovoru pro ČT.

Z kvarteta Čechů si tak vedl nejlépe Petr Kelemen, který většinu času strávil v čele jako jeden z uprchlíků devítičlenné skupiny.