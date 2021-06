Masarykův okruh má nový traťový rekord. Ve středu krátce po poledni jej na brněnské dráze zajel nevidomý automobilový nadšenec Petr Haluška se svým navigátorem. Jedno kolo ve voze KTM X-BOW RR brněnského týmu RTR Projects zvládl za 3:40,531 minuty. Slepý bandita, jak si jezdec přezdívá, dosáhl maximální rychlosti 186,7 kilometrů za hodinu.

Nevidomý automobilový nadšenec Petr Haluška se svým navigátorem na Masarykově okruhu. | Video: Deník/Jiří Sláma

„Podařilo se nám to, čeho jsme chtěli docílit. Auto jelo famózně, poslouchá a dovolí i sebemenší korekce volantem. I když je to široký okruh, nemohli jsme si dovolit chybu. Důležitá je precizní komunikace s navigátorem, protože pokud jedu 170 kilometrů za hodinu a něco přeslechnu, nemusí to dopadnout dobře. Hodně jsem trénoval na simulátoru, mám i 3D výtisk mapy okruhu, abych si trať načetl a naučil se vnímat prostor,“ uvedl Petr Haluška.