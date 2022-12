Je jediným Čechem, který byl uveden do Síně slávy Mezinárodní motocyklové federace FIM. Pětasedmdesátiletý Květoslav Mašita je jednou z největších legend historie motocyklového sportu. A to v královské terénní disciplíně - enduru, tedy motocyklových soutěžích.

Pabiška chce na Dakaru uspět. Nejedu na výlet na Kokořín, říká zkušený závodník

Nelze se divit, že byl při vyhlášení ankety Sportovec roku 2022 vyhlášen Sportovní legendou a převzal Cenu Emila Zátopka. „Beru to jako velké ocenění pro sebe, ale i pro ostatní motocyklové reprezentanty, kteří vybojovali tituly a medaile nejen v soutěžích, ale i dalších sportovních disciplínách. Byli a jsou to skvělí lidé a kamarádi,“ vyprávěl.

Závodit ho bavilo od dětství

A ještě jedna zajímavost - v roce 2000 obsadil Mašita třetí příčku v anketě Autoklubu ČR o Motocyklového závodníka století. Před ním se umístili jen famózní silničář František Šťastný a skvělý motokrosař Jaroslav Falta.

Rodáka ze Všenor bavilo závodit od dětství. Nejdřív na kole. A když usedl na motorku, první sezonu se strojem Jawa 350 ccm zakončil v roce 1966 premiérovou účastí na Šestidenní ve Švédsku.

Podmol se chystá na druhý Dakar. Šroubů ubylo, mám jich ještě pětatřicet, říká

Na „motocyklovou olympiádu“ se pak s týmem na československých motocyklech dlouho vracel a vítězil. Vavříny sbíral i v seriálu mistrovství Evropy. Tehdy se ještě světový šampionát nejezdil, ale v Evropě startovali i zámořští jezdci a Mašita byl uznávaný jako světová jednička.

Velel doprovodu prezidentských kolon

Většinu sportovního života strávil v Dukle a nedá na ni dopustit. „Vedli nás odborní trenéři, příprava probíhala na vysoké úrovni, a to se promítalo do výsledků,“ vzpomínal jezdec, který po skončení kariéry vedl deset let motocyklový oddíl pražské Dukly. A jako velitel motocyklové skupiny dělal i doprovod prezidentské kolony Václava Havla.

Květoslav Mašita byl vyhlášený Sportovní legendou jako vůbec první zástupce motoristického sportu. „Je to obrovská pocta zařadit se k legendám, jako byli Emil a Dana Zátopkovi, Věra Čáslavská, Jiří Raška a další vynikající sportovci,“ dodal.