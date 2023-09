V moderní éře zažil šampionát vozů formule 1 dlouhá panování Michaela Schumachera, Sebastiana Vettela, Lewise Hamiltona a nyní nejsledovanější disciplíně neomezeně vládne Max Verstappen. Mimochodem závodnické geny má pětadvacetiletý mladík s belgickým pasem a nizozemskou licencí v krvi.

Mistr světa Max Verstappen (vlevo) vyhrál desátý závod formule 1 za sebou a vytvořil nový rekord. | Foto: ČTK/AP Photo/Luca Bruno

Syn někdejšího pilota F1 Jose Verstappena se stal se nejmladším jezdcem F1 v historii. Při debutu v roce 2015 v Austrálii mu bylo 17 let a 166 dnů. Kariéra pokračovala raketovým stylem, i když se ještě před vstupem do F1 kvůli agresivnímu stylu nevyhnul přezdívce „šílený Max“. Poprvé vyhrál v sezoně 2016 ve Španělsku ve věku 18 let, 7 měsíců a 15 dní, čímž opět přepisoval historické tabulky.

Jezdec stáje Red Bull Racing získal už dva tituly a neomylně kráčí za třetím. O jeho převaze v této sezoně svědčí fakt, že v neděli slavil v Monze desáté vítězství za sebou (!). I v tomto ohledu mu patří rekord.

Je něco takového v lítých soubojích na okruzích a v pekelně rychlých monopostech skutečně možné? „Když se sejde všechno dohromady, to znamená excelentní a zkušený jezdec a skvěle šlapající tým, tak se to děje. Letos mají Max a Red Bull stejně jako v minulých dvou letech špičkové auto. Ale řekl bych, že letos má ještě něco navíc,“ říká Tomáš Enge, který jako jediný Čech naskočil do F1.

Dokáže si počkat na správnou chvíli

„V minulosti měl sezony, kdy se mu nevedlo, míval kolize se soupeři a nehody. Jenže se z nezdarů poučil a vyjezdil. Nedělá chyby a má našlápnuto k tomu, aby udělal rekord rekordů. I když mu nevyjde pole position a nestartuje z prvního místa, tak si z toho nedělá těžkou hlavu. Říká, že má auto připravené spíš na závod než na kvalifikaci,“ popisuje závodník, který světový šampionát F1 stále sleduje.

Verstappen musí být nesmírně mentálně silný, vyspělý a odolný člověk. „Je si jistý jezdeckým uměním, rychlostí vozu a bezvadně sehranými mechaniky. Pravidelně mají nejrychlejší pit stopy. V závodě si pak dokáže počkat na správnou chvíli, kdy soupeře předjede. Sbírá jednu výhru za druhou, až se jich letos nastřádalo deset v řadě,“ líčí Enge, který vystřídal snad všechny automobilové disciplíny.

Ovládne i zbytek šampionátu?

Podle něj Maxova „jízda“ bude dál pokračovat a letos může vyhrát i zbývajících osm velkých cen. „V automobilových závodech se samozřejmě vždycky může stát něco nepředvídatelného. Roli může sehrát i počasí, ale když v srpnu pršelo v Zandvoortu, i tak suverénně vyhrál. Nerozhodilo to tým ani jeho. Muselo by dojít nějaké nešťastné okolnosti, aby neovládl i zbytek šampionátu.“

Neudělal však Verstappen z MS tak trochu nudu? Fanoušci přece chtějí vidět bitvy na ostří nože do posledních metrů. „Přejeme si sledovat trochu napínavější souboje. Na druhou stranu platí, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, a to Max naplňuje. Vůbec bych se nedivil, kdyby Red Bull připravil na příští sezonu ještě lepší auto,“ pokyvuje hlavou šestačtyřicetiletý Enge.

Podívejte se závodnické umění Maxe Verstappena:

Zdroj: Youtube

Fanoušci pamatují roky, kdy rekordy lámal Schumacher, jeho pak překonával Hamilton a dnes v tom pokračuje Verstappen. „Boří rekordy a mýty, ale ještě mu to bude nějaký čas trvat, než je všechny pokoří. Je samozřejmě možné, že se mu to z nějakých důvodů nepovede, ale pokud pojede dál na stejné vlně, tak si myslím, že až do roku 2026, kdy se mají ve formuli 1 zavést nové pohonné jednotky, bude těžko k poražení.“

Asi se dají různé éry těžko porovnávat, ale v této sezoně se zdá, že je Verstappen větším suverénem, než byli jeho předchůdci. V Monze letos dosáhl na dvanáctý triumf, zbývající dvě Grand Prix ovládl jeho stájový kolega a jezdec číslo 2 Sergio Pérez.

„V Red Bullu to mají nastavené tak, že nebude jedničku ohrožovat, ale bude ubírat body konkurenci. Tým nemá zase takovou převahu, kvalifikace jsou těsné. V závodě však má Max ohromný cit pro auto a pneumatiky, dokáže odhadnout vývoj a určit strategii závodu. To je jeho předností.“