Max Verstappen z Red Bullu je potřetí za sebou mistrem světa formule 1. Nizozemský pilot si obhajobu titulu z let 2021 a 2022 zajistil v sobotním sprintu ve Velké ceně Kataru, v němž obsadil druhé místo.

Max Verstappen je potřetí za sebou mistrem světa formule 1 | Foto: ČTK/AP Photo/Darko Bandic

Šestadvacetiletý Max Verstappen se stal mistrem světa už v průběhu závodu. Jeho týmový kolega Sergio Pérez, jenž ho jako jediný mohl v pořadí MS předstihnout, totiž v 11. kole vyletěl mimo trať a odstoupil. K udržení matematické naděje na titul přitom musel Mexičan skončit na stupních vítězů a Verstappen nesměl dojet do šestého místa.

„Samozřejmě je to úžasný pocit. Byl to skvělý rok se spoustou skvělých závodů. Jsem hodně pyšný a také jsem hrdý na práci celého týmu. Je moc příjemné být součástí takové skupiny lidí a být trojnásobným mistrem světa je prostě neuvěřitelné,“ řekl Verstappen. „Dneškem to pro nás nekončí. Budeme se snažit předvádět stále maximum.“

Rekord Verstappena? Jeho dominance neskončí. Může překonat předchůdce, říká Enge

Krátký závod na 19 kol vyhrál pod světly na okruhu v Losailu australský nováček Oscar Piastri z McLarenu a připsal si po startu z pole position první vítězství v královské třídě motorsportu. Verstappen na něj ztratil dvě téměř sekundy, třetí skončil další jezdec McLarenu Lando Norris z Británie.

Rodák z belgického Hasseltu se stal jedenáctým pilotem historie, který se radoval z mistrovského titulu minimálně třikrát. Verstappen se dotáhl na legendy Nikiho Laudu, Jackieho Stewarta, Ayrtona Sennu či Nelsona Piqueta, jehož dcera Kelly je jeho přítelkyní. Absolutními rekordmany jsou se sedmi triumfy Lewis Hamilton a Michael Schumacher.

Před nedělní sedmnáctou z 22 Grand Prix sezony má Verstappen v čele pořadí nedostižný náskok 184 bodů. Po pátečním kvalifikačním vítězství vyrazí do hlavního závodu z pole position a bude usilovat o čtrnáctou výhru v sezoně. Už před dvěma týdny v Japonsku obhájil Red Bull díky Verstappenovi a Pérezovi prvenství v Poháru konstruktérů.