Frustrace, vztek, bezmoc. Max Verstappen kvůli problémů s připojením přišel o možnost ovládnut oficiální virtuální závod 24 hodin Le Mans. Naštvaný nizozemský pilot se pustil do organizátorů a nebral si servítky. „Upřímně, tohle je vtip. Ani to nemůžete nazývat oficiální událostí, je to klaunská show,“ vztekal se Verstappen a hru si odinstaloval.

Lídr šampionátu a jednička esportové stáje Redline se hned po startu dostal do vedení a začal všem ujíždět. Po sedmi hodinách měl už miminutový náskok. Nic nemohlo „Šíleného Maxe“ připravit o triumf, tedy kromě serverů…

Závod byl přerušen kvůli útoku hackerů, za další výpadky připojení mohl déšť. Kvůli nestabilitě připojení k platformě rFactor 2 byl Verstappen odpojen ze hry, a když se znovu připojil, jeho vůz figuroval až na sedmnácté pozici se ztrátou jednoho kola.

Naštvaný Max Verstappen po odstoupení ze závodu:

Zdroj: Youtube

Nizozemec se ale nechtěl hned vzdát. Ještě další hodinu a půl se snažil s výsledkem něco udělat, když se ale problémy s připojením opakovaly, byl nucen ze závodu odstoupit. „Říkají tomu smůla, no, tohle je neschopnost. Ani nezvládnou kontrolovat svoji vlastní hru,“ pustil se Verstappen na Twitchi do promotéra Virtual Le Mans Series. „Bylo prostě lepší závod skončit,“ vysvětlil.

Virtuálním závodům obětoval několik měsíců. „Připravujete se pět měsíců na vítězství v šampionátu. Vedete, snažíte se vyhrát závod a oni to řeší takhle,“ zuřil formulový šampion, který si kvůli závodu nechal doma jen simulátor, aby předešel problémům s připojením. „Třikrát jsem byl za jízdy odpojen ze hry. A je to naposledy, co jsem do toho šel, protože tohle nemá význam.“

Verstappen se rozhodl hru smazat a vybídl k tomu i ostatní. „Jdu si to odinstalovat,“ prohodil. Mimochodem, závodu se zúčastnil i jediný Čech ve formuli 1 Tomáš Enge, který se slovenským týmem ARC Bratislava obsadil šestnácté místo.