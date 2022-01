Michek rozjel Dakar čtrnáctým místem v prologu, Macháček byl dvacátý

Značka MCH Photo je ve světě dálkové rallye pojmem. S trochou nadsázky se dá říci, že kdo nespolupracuje s Chytkou, jako by na Dakaru nebyl. Vždyť v kategorii aut fotí 25 nejlepších posádek, snímky dodává elitním motocyklovým jezdcům a spolupracuje s týmy Honda, Audi, Toyota, Mini, Can-Am, Kamaz…

Těší se na premiéru elektromobilu a robustních aut

Před několika lety fungovali ve třech lidech, nyní se jedná o jedenáctičlenný tým. „Už jsem musel klienty i odmítat,“ hlásil před svou jedenáctou účastí na Dakaru. I proto svůj tým posílil. Kromě pěti Čechů a jednoho kolegy ze Slovenska, vzal do Saudské Arábie dva lidi z Polska, jednoho z Indie a dva externí kolegy z Bulharska.

Všichni jedou ve třech autech. Když se nepočítá produkce organizátorů, jde o největší mediální tým. Navíc se Chytka poprvé zaměřuje i na natáčení videí. „Není možné ustrnout na jednom místě, je potřeba reagovat na to, co lidi chtějí. Některým týmům se staráme i o sociální sítě,“ prohlásil fotograf, který však ohledně videí vede zdlouhavá jednání s organizátory. „To je na tom to nejhorší, protože za to chtějí vysoké poplatky.“

Tradiční výzva napříč pouštěmi je tu. Češi na Dakaru myslí na elitní desítku

Podle Chytky je Dakar 2022 přelomový. Tovární tým Audi na něm představuje nový speciál RS Q e-tron. Jedná se o dakarský speciál, který si veze vlastní generátor, takže se nemusí dobíjet. „V září jsem ho měl možnost fotit na testech v Maroku. Přišlo mi, že na něm byla spousta věcí, které potřebují doladit, ale pak mě projekt přesvědčil, a vidím v něm velkou sílu. Je to tovární tým, Audi do toho šlape naplno a rozpočet se podle mě nedá srovnat s žádným jiným týmem. A navíc to je krásné auto, na focení přímo ideální,“ pochvaloval si Chytka.

Zároveň se těší na novou kategorii T1+. „Vozy vypadají jako dosavadní, ale všechno je na nich větší a robustnější. Tato elitní kategorie je naprosto nepředvídatelná. Bude to prvně, kdy se tato auta představí na startu ostrého závodu a pojedou naplno,“ vykládal před statem.

Trasa nevypadá atraktivně

Co však Mariana Chytku, jehož bratr Viktor jede jako navigátor s Martinem Prokopem, moc netěší, je výběr trasy. Pouštní maraton se prý vyhýbá některým a fotogenickým místům.

„Krásné skalnaté pasáže a červený písek jsou třeba na severu u Jordánska. Nebo poušť Rub al-Chálí, kde jsou největší duny. To se zcela vypustilo. Asi proto, že by tam řada posádek uvízla a organizátoři by pak nevěděli, jak situaci vyřešit,“ smutnil Chytka.

Dakar pojedeme za Karla Lopraise, zní od českých posádek z bivaku v Džiddě

Nelíbí se mu některé sterilní pasáže etap. „Není tam nic extra. Jen písčité cesty s velbloudí trávou. Hrozí, že 40 kilometrů se pojede po rovině a pak tam bude jedna nebo dvě duny, kde budou čekat všichni fotografové. Obávám se, že takových úseků bude v průběhu Dakaru víc,“ dodal fotograf.