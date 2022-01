„Auto se nám podařilo rozpohybovat. Jsem nadšený, jak se to změnilo,“ prohlásil Čábela, kterého naviguje zpěvačka Olga Lounová. „Vypadá to, že se nám do cíle podaří dostat.“

Na ztrátu nebo penalizace se tu nehledí. Hlavní je projet cílem a tím poctít prioritní myšlenku slavné soutěže. Jenže první polovina byla pro posádku Čábela a Lounová protrápená. Auto začalo záhadně zlobit, nejdřív převodovka, pak tlak a teplota paliva…

To je už ale minulostí. „ Mercedes začal fungovat, ale bohužel je už skoro konec. S tím už nic nenaděláme. Bohužel. Etapy projíždíme bez velkých problémů. Víme, že je vůz konečně dobrým nářadím,“ hlásil Čábela.

Zkušený pilot je v českém motorsportu unikátní postavou. Má zkušenosti s rallye, motorkami, ale i se závody na okruzích nebo do vrhu. A v nich nemalé konto úspěchů!

Co ale říká na pouštní soutěž? „Líbí se mi to, má to úroveň. Přiznávám, že Dakar Classic předčila mé očekávání. Není to jen jízda pravidelnosti, ale regulérní závod, kde si musí člověk dávat pozor, aby se vešel do času,“ upozornil Čábela.

Zároveň je ale i kritický. „Nelíbí se mi, že je možné jet podle různých aplikací. První patnáctka nebo dvacítka posádek se po trati orientuje podle nějakých francouzských tripmasterů, kde mají trasu nahranou. Pilot pak pouze přidává nebo ubírá plyn. To mi přijde proti filozofii starého Dakaru,“ zlobil se.