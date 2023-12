Patří do elitní skupiny jezdců, kteří na Rallye Dakar pojedou se žlutým číslem. I proto Martin Michek musí mít nový typ bezpečnější ochranné helmy, a to motocyklistu týmu Orion-Moto Racing Group (MRG) svádělo k jejímu nezvyklému pojetí a překvapení pro fanoušky.

Martin Michek vyrazí na Rallye Dakar s unikátní helmou | Foto: Orion-MRG

„Díky partnerovi Big Shock! jsem mohl zvolit nový design helmy. Je plná motivů. Jedna část znázorňuje přírodu Saúdské Arábie. Je na ní namalovaná poušť s beduíny a velbloudy. Na jenom jsou moje iniciály MM, což má znamenat, že je to pro mě šťastný velbloud,“ začal své vyprávění pětatřicetiletý jezdec.

„Na druhé straně je zachycena krajina, kterou projíždíme. Jsou tam vidět kamenité úseky, hory, řečiště a velbloudí tráva. Jedná se o symbolicky zachycený obrázek země, kterou projíždím včetně krystalků všudypřítomného písku,“ pokračoval v popisu unikátní přilby.

„A v neposlední řadě je tam i moje rodinka. Mohu si připadat, jakoby jeli se mnou,“ zmínil s úsměvem manželku Lucii, roční Emičku a tříletého Martínka. „Všechno ztvárnil jeden moc šikovný člověk, který se zabývá designem a lakováním přileb. Jmenuje se Jakub Paleček.“

Tým Orion-MRG se na lednovém startu Dakaru představí v posílené pětičlenné sestavě. Vedle Michkova osvědčeného parťáka Milana Engela nastoupí v modro-žlutých barvách také motokrosař Dušan Drdaj, šampion offroad maratonů Martin Prokeš a Jaromír Romančík, bronzový medailista ze Šestidenní a domácí mistr motokrosu nebo endura.

Jsem pořád stejný šílenec jako na začátku

„Jako společenský člověk jsem rád, když pojede větší parta. Vždycky je fajn, když je tým početnější. Minimálně proto, že si víc pokecáme, a tak to vítám. Určitě to přinese lepší náladu a můžeme si vzájemně pomoci,“ vykládal Jihočech, jenž považuje své startovní číslo 23 za šťastné.

Žluté číslo v elitní skupině jezdců je zároveň zavazující. „Znamená to velkou motivaci. Pojedu tak, aby z toho měli fanoušci a partneři radost,“ usmíval se motorkář, který pojede svůj pátý Dakar a na rozdíl od většiny účastníků jednostopé kategorie se věnuje motokrosu a síly měří v domácím mistráku.

„Do sezony jsem vstoupil se zraněním. V březnu jsem si blbě zlomil nohu v kotníku, a tak jsem tři závody musel vynechat. Pak se mi moc nedařilo, ale v závěru jsem mohl jet naplno. Jenže už nemělo cenu se za něčím honit, a tak jsem se v podstatě připravoval na Dakar,“ poznamenal k uplynulému období jezdec usedající na stroj KTM.

V dosavadních dakarských startech nasbíral Martin Michek řadu zkušeností i úspěchů. Nejlépe byl desátý, letos skončil jedenáctý. Přesto si myslí, že je stále stejným závodníkem jako před pěti lety, kdy se objevil jako nováček. „Pořád jsem stejný šílenec, který to dělá srdcem pro lidi a pro tým. Mým krédem je dát do toho něco risku a bláznovství,“ culil se.

Když člověk čuchne k desítce, chce pokořit sám sebe

Pořadatelé připravili hned v prvním týdnu osmačtyřicetihodinovou etapu, kdy si bude každý moct vybrat, kolik kilometrů z 584 kilometrové porce ujede první a kolik druhý den, přičemž do provizorního záchytného bivaku bude muset posádka nebo jednotlivec zamířit do čtyř hodiny odpoledne.

Motorkář Martin Michek na Rallye Dakar 2023Zdroj: Orion-Moto Racing Group

„Všeobecně se říká, že tenhle Dakar bude za posledních pět let v Saúdské Arábii nejnáročnější,“ vyslovil se Martin Michek, ale přiznal, že konkrétně o situaci ještě moc nepřemýšlel.

„Hodně bude záležet na počasí,“ vrátil se k osmačtyřicetihodinovce. „Pokud duny v horku změknou a kola se budou hodně bořit do písku, bude lepší udělat si dřív přestávku. Druhý den ráno by mohl být písek tvrdší. Asi se bude kolem toho taktizovat, ale já to budu řešit až podle aktuálních podmínek,“ přemítal.

Po výsledcích na hraně elitní desítky by nadšení fanoušci Martina Michka rádi viděli na cílové rampě Rallye Dakar ještě o kousek výš. Jak vnímá rodák z Českých Budějovic podobné názory?

„Pro mě bude krásný každý výsledek do dvacátého místa. Když však člověk čuchne k desítce, chce pokořit sám sebe. Když to vyslovím, ušiju si na sebe bič… Udělal jsem to, a snad to někdy vyjde. Ambice mám vždycky a jsem závodník. Devátá příčka by byla něco neuvěřitelného. Chci to.“