Při svém pátém startu na Rallye Dakar jede jako z praku. Martin Michek dojel v první etapě, kdy se měnily výsledky, desátý. Zůstává tak věrný svým předpovědím, že touží vylepšit své celkové maximum, což je právě desáté místo. Do cíle dvoutýdenního maratonu je však ještě hodně daleko.

„Nebojím se říct, že bych rád do první desítky. Ale také výsledek v top 20 by byl úžasný,“ vyhlašoval člen týmu Orion-Moto Racing Group.

V sobotu čekalo na účastníky drsných 414 kilometrů. A trať vedla kamenným peklem. „Hrozná speciálka. Endurákům se to asi líbilo, mně ale tenhle terén nejde a vycucává mě. Viděl jsem, jak jsou všude rozházené šutry, kamenité cesty… prostě šílené. Několik kluků leželo podél trati,“ popisoval Michek, který předvedl typickou dravost a nebojácnost.

Na jednom z kontrolních bodů se objevil jako pátý, nakonec skončil s odstupem 17 minut na skvělém desátém místě.

V konkurenci více než 20 jezdců z továrních týmů je toto umístění velkým úspěchem. Etapovým maximem je pro Michka devátá příčka. „Po tankovačce vedla trasa do kamenitých cest a polí, ve kterých se necítím komfortně. Čekaly nás trialové výjezdy do kopců, technické pasáže, nebyla to moje parketa. Pozice v cíli je ale hodně zajímavá, jsem z toho sám hodně překvapený,“ těšilo Michka, který je desátý i v celkovém pořadí.

Snaží se předvídat

Jeho specialitou je i nebojácnost. Jedině tím je prý možné konkurovat nejlepším na nejtěžší dálkové soutěži světa.

„Samozřejmě se snažím také předvídat různé záludnosti terénu, bez toho by to nešlo. Například vím, co je možné si dovolit na dunách, jak v nich neztratit čas,“ prozradil Michek, který o záludnostech Dakaru moc dobře ví. „Nebezpečí tu číhá na každém milimetru. Za každým rohem na vás může čekat kámen. Jezdíme cestou, kterou nemáme projetou a musíme po ní jet hodně rychle.“

Tato strategie mu zatím vychází. Vždyť hned při své premiéře na Dakaru dojel Michek do cíle na 23. místě. V roce 2021 pak skončil desátý a vloni byl jen o jednu příčku horší. Co to dokazuje? Příslušnost mezi elitou.

Však si také Michek mohl vybrat, zda chce mít na své motorce digitální, nebo klasický papírový roadbook.

„Zvolil jsem si papírový, jako celá špička. První desítka nebo patnáctka startuje do etapy a tím také trasuje cestu. Musí být navigačně přesná. Jedna chyba může znamenat prohru na Dakaru. Proto jsme většinou zvolili klasiku,“ doplnil.

Prokop nabral ztrátu

Do cíle dojeli i všichni ostatní čeští motocyklisté. Milan Engel byl 24. a posunul se na průběžné 25. místo, Dušan Drdaj byl 37. a druhý mezi nováčky. „Pro mě byla první etapa Dakaru tím nejhorším, co jsem kdy na motorce absolvoval. První půlka mi šla, hodně soupeřů jsem předjížděl. Ale před tankovačkou jsem zabloudil na nějakých 20 kilometrů, ještě jsem upadl,“ líčil Drdaj.

Mezi automobily byl v prologu Prokop devátý, dnes ale postupně nabíral ztrátu a nakonec byl o 49:17 minuty pomalejší než De Mevius, který si připsal premiérový etapový triumf na Dakaru v kariéře. Jen o 43 sekund pomalejší než Prokop byl Tomáš Ouředníček. Ztráceli ale i favorité. Obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru byl dvaadvacátý s odstupem téměř 25 minut, jen o dvě místa před ním skončil devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb z Francie.

Výsledky kamionů na oficiálním webu stále chybí. Zkrácení trati ale na svých sociálních sítích potvrdil i Macík, jehož v průběhu etapy přibrzdil defekt.

„Bylo to rychlé a technické, takže jsme museli jet hlavou. Jak jsme vyjeli z kamenů, šlápli jsme na plyn, abychom dohnali čas, který jsme ztratili kvůli výměně gumy. Našli jsme pár zkratek a předjeli jsme De Baara, takže za nás nakonec poměrně spokojenost,“ uvedl Macík v tiskové zprávě.

V čele by měl být obhájce prvenství Janus van Kasteren z Nizozemska, který byl o čtyři minuty rychlejší než krajan Gert Huzink. Valtra dělilo od vítězství sedm minut.