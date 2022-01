Mokré duny vysilují. Motorkář Michek si musel od domorodce vypůjčit bundu

Nejenže rodák z Českých Budějovic straší soupeře z továrních týmů, on ve středu většinu z nich překonal! V nejdelší etapě celé soutěže, která měřila 465 kilometrů, přijel do cíle s odstupem 13 minut na nejrychlejšího Španěla Barredu na hondě.

Poprvé se v rámci jednoho dne dostal do elitní desítky. „Jsem rád, že jsem navázal na to, kde jsem loni skončil. Vlastně se mi to podařilo vylepšit, protože v minulém ročníku jsem se pohyboval v etapách okolo dvacátého místa. To je pokrok, protože nikdo z továrních jezdců nevypadl a já atakuji příčky kolem desítky, což je neuvěřitelné,“ pochvaloval si.

Pabiška Dakar poprvé nedojede

Smůlu měl naopak další motorkář David Pabiška. V měřeném úseku nešťastně spadl a jeho třináctá účast na Rallye Dakar končí bohužel předčasně. Podle zpráv týmu Jantar, za který startoval, byl převezen do nemocnice.

Podle posledních zpráv se jedná o zranění žeber a klíční kosti. „Nikdy jsem nepoznal, co je to nedokončit Rallye Dakar. Omlouvám se všem, co mě podporují a fandí mi. Děkuji. Asi to jednou přijít muselo,“ napsal na svém instagramovém profilu.

Letošní Dakar? Nic záživného, jen rychlý přejezd v písku, mrzí Prokopa

I pro kamiony byla čtvrtá etapa mimořádně dramatická. Po nezaviněné kolizi s jednou z bugin absolvovala praga Aleše Lopraise většinu nejdelší rychlostní zkoušky Dakaru bez tlumičů pravého zadního kola.

Lopraise trefila bugina

„Tuhle etapu bych zařadil mezi pět nejtěžších, co jsem kdy absolvoval. Mezi osmým a desátým kilometrem nám do pravého zadního kola vrazila jedna bugina,“ popisoval karambol Loprais.

„Hned jsme zastavili a zásadní je, že se nikomu nic nestalo, ale kluci udělali fatální chybu. Prostě do nás vlítli a jejich stroj už asi nepokračuje, ale ukázali nám, ať pokračujeme dál a že oni jsou v pohodě,“ líčil frenštátský závodník.

Teroristický útok na Dakaru? Francouzský pilot má po explozi vážné zraněnou nohu

Po nárazu z pneumatiky unikal vzduch, měli pomalý defekt. „Po padesáti kilometrech se nám utrhl první tlumič a po dalších padesáti i druhý, takže jsme jeli skoro čtyři sta kilometrů bez tlumení. Auto odskakovalo výrazně výš, dál a do strany. Ve finále jsem měl radost, když jsme dojeli do dun, kde si auto trochu odpočinulo,“ pokračoval Loprais.

„Dnes to bylo vabank. Celou dobu jsem se modlil a jsem rád, že jsme to zvládli. Stálo při nás štěstí a všichni svatí. Za to děkuju i celé posádce, protože byla super sehraná, skvěle jsme se podporovali,“ dodal pilot, který navzdory potížím dojel s Jaroslavem Valtrem ml. a Petrem Pokorou do cíle speciálky šestý a celkově udržel pátou příčku.

Macíka trápil výfuk

Problémům se nevyhnul ani ambiciózní Martin Macík s kamionem Iveco. Spolu s s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou na trati řešili problém s výfukem, který propaloval hadičky se vzduchem.

Asi na 340 km, ale auto začalo vydávat zvláštní zvuky. Posádka zastavila a zjistila, že se povolil výfuk a vznikla díra. „Museli jsme zastavit a opravovat. Ale hadičky se znova a znova propalovaly. Takže jsme vymýšleli různá řešení. Rozbili jsme bednu, kterou máme v autě, a z jejího víka jsme udělali ochranný plech. Ten jsme přidělali na výfuk,“ líčil.

Prokop se na Dakaru blýskl třetím místem, Michek se propadl mimo čtyřicítku

„Pomáhal nám i týmový kolega Marťas Šoltys, který u nás zastavil a dal nám i všechny své náhradní díly, které jsme pro opravu mohli využít. Patří mu obrovský dík,“ chválil Macík, jemuž se podařilo dojet do cíle na 21. místě a celkově si udržel cennou 11. pozici.