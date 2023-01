Čtyřiatřicetiletý Michek měl před pondělním dnem volna zdravotní problémy. V nedělní etapě si pochroumal pravou nohu, do druhé části rallye ale vstoupil ve velkém stylu.

Na 358 kilometrech rychlostní zkoušky zaostal za nejrychlejším Lucianem Benavidesem z Argentiny jen o 9:58 minuty a sedmým místem vylepšil své kariérní maximum. Dosud nejlepším výsledkem člena týmu Orion Moto Racing Group byla devátá pozice z loňska.

Prokop za Loebem zaostal skoro o 18 minut

"Sedmé místo v etapě je až neuvěřitelné po tom, co mám trochu problém s naraženým kotníkem na pravé noze. Ráno mě museli dostat do bot mechanici, skoro až násilím jsme to tam nasoukali," uvedl Michek na sociálních sítích.

Etapa se mu líbila. "Chvilku jsme se brodili v takové řece, vodu jsme měli až po motor. Fakt moc hezká a rychlá trasa. Je to mé životní etapové maximum. Fakt neuvěřitelné, krásný výsledek. Ještě máme pět dní před sebou, musím dát dohromady hlavně nohu," dodal Michek s tím, že jej lékařská péče čeká opět v bivaku.

V průběžném pořadí Michek předstihl Štefana Svitka ze Slovenska, na kterého má k dobru 75 sekund.

Prokop dnes za nejrychlejším Sébastienem Loebem z Francie zaostal o 17:34 minuty. Jeho pozice v průběžném pořadí se nezměnila, osmý Brian Baragwanath z JAR ale snížil ztrátu na pilota týmu Orlen Benzina na 150 sekund.

"Největší výzva dneška byla voda, ráno hodně pršelo. Jelo se hodně rychle, ale na měkkém podkladu, kdy odpor byl obrovský a hodně to klouzalo," uvedl Prokop. V jedné části testu měli jezdci potíže s přebroděním vody. "Už z dálky bylo vidět, že je tam problém. Visely tam vrtulníky, byla tam auta organizátorů a spousta zapadlých aut místních lidí. My jsme ale museli řeku projet, takže jsem dal jen plný plyn," řekl Prokop. Podobnou nepříjemnost řešil znovu o 50 km dál.

Posádka také jednou lehce zaváhala při navigaci. "V poušti byl navigační bod strom. My jsme našli jiný a špatně jsme odbočili. Trošku smůla, ale zvládli jsme to," oddechl si. Teď už se těší do pouště Rub al-Chálí. "Ve středu nás čeká dlouhý přesun. Konečně sjedeme z této nadmořské výšky a Shrek už snad bude mít zase trošku síly," dodal Prokop, jehož ford s atmosférickým motorem ve vyšších nadmořských výškách za konkurenty zaostává.

Macík je nadále čtvrtý

V čele je i nadále Attíja, který dnes zajel až osmý čas. I tak navýšil svůj náskok na nejbližšího pronásledovatele, kterým se nově stal Brazilec Lucas Moraes. Dosud druhý Jihoafričan Henk Lategan ztratil přes 51 minut a klesl na čtvrtou pozici. Na třetí místo se dostal Loeb.

Mezi kamiony udržel vedení i v den svých 43. narozenin Loprais, jenž zaostal za nejrychlejším Janusem van Kasterenem z Nizozemska o 11:09 minuty. V průběžném pořadí na něj však má náskok 26:54 minuty.

"Většina předních kamionů se zakopala v řečišti ve směsi písku a bláta. My jsme to nejhorší místo objeli, ale o kus dál jsme se asi na patnáct minut zahrabali také. Van Kasteren to objel úplně," uvedl palubní mechanik Lopraisovy posádky Petr Pokora.

Téměř 50 minut ztratil Martin Macík, přesto je nadále průběžně čtvrtý. Přiblížil se mu ale dnes třetí Valtr. Stejně jako Macík na 136. kilometru nabral ztrátu i Nizozemec Martin van den Brink.

"Nebudeme lhát, nepovedlo se to," řekl Macík. Až do osudového místa, kde zapadl, jel výborně. Na 136. km ale ztratil podle oficiálního webu rallye 53 minut.

Podle Macíka to bylo o něco později a "zasekli" se tam na hodinu. "Na 160. kilometru měla končit voda. Byl tam velký přejezd řeky, my jsme ji zdolali, vyjeli jsme na takový ostrůvek. Byli jsme tam první, což byl hlavní problém. Otočili jsem se tam, zvolili cestu, po 70 metrech jsme spadli do velké díry ve vodě a tak jsme zůstali viset," uvedl pilot týmu MM Technology.

Zpět na trať se Macík dostal jen díky pomoci soupeřů v čele s Mitchelem van den Brinkem a Valtrem. "Museli jsme spojit asi osm lan, abychom se mohli vytáhnout. Zkusíme zabojovat, ale tohle je bohužel pro nás prohraný Dakar. Kvůli takové blbé chybě," řekl Macík.

Spokojený mohl být Valtr, který se podruhé na letošním Dakaru prosadil na pomyslné stupně vítězů. "Neměl jsem dnes úplně dobrou náladu, což ale nikoho v týmu nemůže zajímat. Bojoval jsem za všechny, hlavně za mechaniky, kteří se teď dva dny nadřeli, aby dali auto dohromady. A když auto funguje, tak se dají zajet i pěkné výsledky," řekl pilot týmu Tatra Buggyra ZM Racing. Trať byla dnes podle něj technická a rozbitá. "Což sedělo Tatře," uvedl.