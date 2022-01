„Předjížděl jsem auto, jenže řidič si mě asi nevšiml. Stočil to do mě a nahnal mě do vracejících točících pruhů na dálnici. Tam jsem trefil v osmdesátce velká svodidla. Znovu jsem se narodil,“ líčil otřesený Michek.

„Byla to celkem rána. Svezl jsem se po zemi a dolétl až do protisměru dálnice. Naštěstí nejelo žádné auto, které by mě trefilo. Byl jsem v šoku, ihned mě začalo bolet rameno,“ popisoval Michek kritický moment. „Frajer, co řídil to auto, ani nezastavil. Možná mě neviděl, nevím. Musel jsem se sebrat a dojet na start,“ popisoval kritický okamžik.

S opravou pomáhal Milan Engel

Českobudějovický rodák vyjel do etapy, ale vrátil se k Engelovi, který vyjížděl o něco později. Společně pak analyzovali stav stroje KTM. „Byl poškozený a zohýbaný. Špatně na tom byla hlavně řídítka, stromeček s navigací, řadička, kolo, urval jsem spodní kryt motoru a další části,“ popisoval Michek.

Teroristický čin na Dakaru! Pod pedály byla bomba, rallye je v ohrožení

Na prvním mezičase nabral Michek stejně jako Engel několikaminutovou ztrátu. Zanedlouho dostali oba jezdci přívětivé zprávy – páteční etapa byla poté zkrácena. Ranní dopravní nehoda by neměla mít zásadní vliv na další pokračování obou motorkářů.

„Moc se mi ulevilo, že pořadatelé etapu zrušili, nemohl jsem jet zcela naplno, dával si pozor na technický stav motorky a poslouchal každý zvuk z ní. Hlavně, že jsme v cíli a můžeme pokračovat. To je nejzásadnější,“ dodal Michek, který v šesté etapě dojel na 39. místě a v celkovém pořadí je devatenáctý.

Prokop jel Ekströmovi na nárazníku

Martin Prokop obsadil s vozem Ford osmé místo a osmý je i v průběžném pořadí, čímž si o jednu příčku polepšil. „Máme za sebou půlku Dakaru. Nevím, jaký výsledek, ale asi to nebude úplně špatné,“ hlásil v cíli.

„Byla to relativně rychlá etapa, až mi z toho občas bylo špatně, ale posledních 40 kilometrů v krásných dunách jsme si užili. Dojel nás Mattias Ekström a zkusil jsem se ho chytit, což se mi povedlo. Jel jsem mu vyloženě na nárazníku, viděl jsem, jak brzdí, a bylo to sranda,“ culil se pilot týmu Benzina Orlen.

V rozvířeném písku neviděl Tůma často ani na dvacet metrů, přesto dojel čtvrtý

Mezi kamiony byl Aleš Loprais pátý a celkově je čtvrtý. „Udělali jsem si trochu radost. Dojeli jsme sice na bramboře, ale v takové konkurenci si toho musíme vážit. Děkujeme všem, kdo nám dodávají energii,“ vzkázal pilot kamionu Praga po dojezdu etapy.

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dostal v pátek pořádně zabrat. „Trasa vedla v místech, kde ve čtvrtek jely kamiony a auta. Trať od nich byla rozježděná a plná hlubokých stop,“ vysvětloval.

Do cíle dojedeme, i kdybychom měli auto tlačit, hlásí z Dakaru Olga Lounová

„Při jednom ostrém výjezdu jsem uvízl a deset minut jsem holýma rukama odhazoval velké balvany. Byla to taková přírodní posilovna,“ žertoval jezdec týmu Barth Racing, který dojel na osmé příčce a celkově je už šestý.