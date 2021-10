V tomto týdnu se stal mistrem České republiky jednotlivců na ploché dráze, ale letos se na startu Zlaté přilby neobjeví. Pardubický závodník Václav Milík v neděli pojede finále první polské ligy za Krosno.

Václav Milík (vlevo) na 72. ročníku Zlaté přilby města Pardubic v roce 2020 | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Je škoda, že se to termínově kryje. Jedeme finále v Polsku. První závod jsme prohráli o dost bodů, tak nezbývá než věřit, že se nám to povede otočit. Bude to těžké,“ říká Milík.