Teenagerky tak půjdou ve stopách známých ambasadorů jako jsou Lionel Messi, Didier Drogba či Novak Djokovič. Mezi ně patří i automobiloví závodníci Lucas di Grassi, Felipe Massa a Sébastien Loeb. Nově založený Klubu juniorských šampionů za mír vznikl jako platforma, která dává mladým sportovcům možnost stát se mluvčím svého sportu a prosadit hodnoty, za kterými si stojí.

„Cítím se skutečně poctěna, že jsem byla spolu se svou sestrou vybrána jako ambasadorka. Je to pro nás důležitá věc a doufáme, že společně s organizací budeme moci šířit více pozitivní energie a poselství, že bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo pohlaví můžete sportovat nebo dělat, cokoli chcete. A že máte právo to udělat, aniž by to kdokoliv negativně komentoval,“ řekla Aliyyah, která letos závodí v šampionátu EuroNASCAR, GT4 a cross-country rallye.

Obě sestry se potýkají s rasovou diskriminací kvůli barvě pleti. „Celý život jsme terčem diskriminace. Přede dvěma lety na Rallye Dakar se nás dotkly nepříjemné komentáře, což byla poslední kapka. Už nechceme víc mlčet, chceme něco udělat.“

Rovnost – respekt – rozmanitost

Sestry odstartovaly s týmem Buggyra ZM Racing a jeho akademií Buggyra Academy kampaň rovnost – respekt – rozmanitost. Program má za cíl pomáhat mladým jezdcům, ale i inženýrům a mechanikům pocházejícím z různého prostředí být úspěšní ve velmi soutěživém prostředí motorsportu. Skauting talentů probíhá po celém světě.

Akademie vede talentované jedince, aby vynikli na různých pozicích v závodních týmech. Navíc jim pomáhá najít adekvátní zaměstnání.

„Jsme šťastné a hrdé na to, že jsme byly nominovány jako vyslankyně. Pocházíme z velmi smíšeného kulturního prostředí – naše matka je napůl Súdánka, napůl Seychelka, náš otec je Čech s rodinou pocházející z Vanuatu – od útlého věku jsme trpěly urážlivými komentáři a diskriminací. A to nejen v motoristickém sportu, ale také v tenise, který jsme předtím hrály,“ prozradila Yasmeen, která se připravuje na příští Rallye Dakar účastí v Poháru FIA cross-country bajas pro Střední východ.

„Rozhodly jsme se bojovat za větší rovnost, rozmanitost a respekt v motoristickém sportu a vlastně ve všech sportech. Nemluvím jen o sportovcích, ale také lidech stojících za nimi. Je tu spousta talentovaných lidí, jejichž vlohy nejsou odhaleny. Chceme to pomoci změnit,“ zdůraznila Yasmeen, která se svou sestrou pravidelně podporuje sirotčinecv Ugandě. (mik)