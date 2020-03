On-line ke koronaviru ZDE.

Továrny stájí formule 1 nemají v těchto dnech příliš co na práci a navíc jejich zaměstnance nenechává situace kolem šířící se nákazy Covid-19 chladnými. Rozhlíží se tak po možnostech, jak by mohli přiložit ruku k dílu a pomoci ve snaze porazit celosvětového nepřítele.



„Týmy spolupracují s vedením formule 1, britskou vládou a dalšími stranami na tom, jak se můžou zapojit do výroby,“ stojí na webu formule 1. Mnohé z továren přitom mají možnosti a vybavení na to, aby vyráběly i jiné zboží než monoposty.

Třeba tolik potřebné ventilátory, které jsou v současné situaci v řadě zemí nedostatkovým artiklem. Právě výrobě těchto přístrojů a posléze jejich dodávání do britských a italských nemocnic by se v následujících týdnech mohli v některých stájích věnovat.

Vše je zatím ve stádiu plánování, ale to postupuje velmi rychle a všichni doufají, že v nejbližší době přinese už i konkrétní výsledky a výrobky.