/HARMONOGRAM, FOTO, VIDEO/ V prvních dnech července se uskuteční Bohemia Rally Mladá Boleslav. Nejdříve se pojede Bohemia Veteran a Bohemia RC rally, o týden později pak jubilejní 50. ročník samotné rally. Občané Mladé Boleslavi i návštěvníci akce se mohou těšit na bohatý závodní program. Rovněž se ale musí připravit na dopravní omezení.

Rally Bohemia v neděli 10. července 2022. | Video: Deník/Michal Bílek

Závody Bohemia RC Rally a Bohemia Veteran odstartují na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi v sobotu 1. července. Na neděli 2. července je pak připravený dětský den.

Závod Bohemia Rally MB pak začne v pátek 7. července a bude rozdělen do dvou etap. „První, stoprocentně asfaltová etapy bude mít délku 73,03 kilometru. Druhá zahrnuje 65,51 kilometru s asfaltovým povrchem a 3,05 kilometru dlouhou šotolinovou částí. Celková délka rally činí 468,11 kilometru, z čehož 141,59 km představují rychlostní zkoušky,“ píše se na webu soutěže.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Páteční start proběhne na náměstí v České Lípě. Následovat bude rychlostní zkouška na Autodomu v Sosnové. Začátek sobotní etapy pak bude patřit Mladé Boleslavi. Začne slavnostním startem v 10 hodin na Staroměstském náměstí. Poté bude následovat okruhová rychlostní zkouška Městská. Posléze se závodníci přesunou na Liberecko. V neděle se pak bude od rána závodit výhradně na Boleslavsku. Podle webu soutěže bude nejrychlejší posádka šampionátu bude okolo 14.15 hodin. Celý harmonogram naleznete zde.

V Mladé Boleslavi neznamená závod pouze zábavu, ale také četné dopravní uzavírky centra města. První jsou připravené už na víkend 1. a 2. července. Další se postupně objeví od středy 5. do neděle 9. července. Ovlivní hromadnou i autobusovou dopravu.

Dopravní omezení ve dnech 1. až 9. 7.

So 1. 7. 8,00-18.00: Staroměstské náměstí - úplná uzavírka provozu i zákaz zastavení na náměstí. Zákaz platí do 11,00 i pro autobusovou dopravy, od 11.00 mohou autobusy projíždět.



Ne 2. 7. 12.00-18.00: Staroměstské náměstí a ulice 9. května – Dětský den Bphemia Rally Bohemia – úplná uzavírka pro veškerou dopravu včetně autobusů



ČT 6. 7. 11.00-13.00: Zákaz zastavení po obou stranách ulice Pivovarská, Železná, Klaudiánova, parkoviště Pivovarská, Dukelská, Šmilovského, Husova, parkoviště u Domu kultury (B 28 od 00.00-13.00). Za běžného provozu bez uzavírky pozemních komunikací za asistence Police ČR a Městské policie Mladá Boleslav, bez nutnosti odtahu



Čt 6. 7. 13.00-16.00: Zákaz zastavení po obou stranách komunikace v ulicích Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská + Pivovarská parkoviště – bez odtahu s výjimkou ulic Pod Borkem, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská + Pivovarská parkoviště. Omezení rychlosti v okolí křižovatky ulic Pražská, Regnerova a Štyrsova na 30km/h.



So 8. 7. 7.00-13.00: Úplná uzavírka provozu v ulicích 9. května, Pivovarská, Pivovarská parkoviště, Železná, náměstí Míru, tř. T. G. Masaryka, Dukelská, parkoviště u Domu kultury, Šmilovského, Husova, tř. Václava Klementa, ul. Jaselská, Českobratrské nám., ul. Klaudiánova, Komenského nám.



Zákaz zastavení v celém prostoru rychlostní zkoušky. Souvisí s tím příjezd na start RZ přes rampu ulicemi Tovačovského, Na Karmeli, Vodkova (v protisměru), Bělská, kde je potřeba úplná uzavírka a B 28, příp. IZ 8a, v době uzavírky RZ Městská.



Ne 9. 7. 7.00-20.00: Úplná uzavírka provozu v ulicích Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská, Pivovarská parkoviště, 9. května, Starofarní, Vodkova směr Ptácká. Zákaz zastavení v celém prostoru RZ.



Od st 5. 7. 12.00 do ne 9. 7. 20.00: Úplná uzavírka obslužné komunikace pod fontánou. Zákaz zastavení v celém prostoru Staroměstského náměstí.

Zdroj: MB-net.cz