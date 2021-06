Švýcarský mladík upadl v závěru sobotní kvalifikace a narazil do něj stroj soupeře, který se mu nestačil vyhnout. Přímo na trati byl ošetřován zhruba půl hodiny, pak ho vrtulník transportoval s vážným zraněním hlavy do nemocnice ve Florencii, kde se podrobil operaci hrudníku.

O jeho úmrtí informovalo vedení světového šampionátu krátce až po nedělním závodu třídy Moto3, v které Dupasquier nastupoval. Navzdory tragédii pokračovala Grand Prix podle programu.

Jason Dupasquier passes away



Rest in peace, Jason https://t.co/5qWOkOE6Mi — MotoGP™? (@MotoGP) May 30, 2021

„Navzdory maximálnímu úsilí lékařů na okruhu a všech, kteří se pak o švýcarského jezdce starali, nám nemocnice oznámila, že Dupasquier bohužel svým zraněním podlehl. Za celou rodinu MotoGP posíláme lásku jeho týmu, jeho rodině a blízkým. Budeš nám moc chybět, Jasone," uvedli představitelé mistrovství světa.

V šoku byl český jezdce Moto3 Filip Salač. I přes smutnou zprávu se rozhodl závod jet a jedenáctým místem zaznamenal druhý nejlepší výsledek v sezoně. „Ráno ve warm upu se mi vůbec nejelo dobře, pořád jsem myslel na Jasona, co se může stát a co nemůže, protože je to můj kamarád," uvedl ještě před tím, než se o úmrtí Švýcara dozvěděl.

A classy gesture ??@FabioQ20 waves the Swiss flag in honour of Jason Dupasquier ❤️#ItalianGP ?? pic.twitter.com/4MUxveDb6r — MotoGP™? (@MotoGP) May 30, 2021

Závodní den označil za asi nejtěžší ve své tříleté kariéře v MotoGP. „Ještě půl hodiny před závodem bylo skoro oficiální, že závod nepojedu. Fakt jsem se nemohl soustředit, nešlo mi to. Ale nakonec jsem si patnáct minut před startem řekl, že prostě musím bojovat a nesmím to vzdát. To riziko k tomu bohužel patří,“ konstatoval.

"Byl to hodně emotivní den, začínat po minutě ticha bylo zvláštní. Navíc já jsem hodně emotivní člověk. Pokaždé, když jsem projížděl devátou zatáčkou, tak jsem na něj myslel. Tohle vítězství je pro něj," řekl Fabio Quartararo. Francouzský jezdec věnoval vítězství v nejsilnější kubatuře MotoGP zesnulému krajanovi.