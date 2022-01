„Po etapě jste rozžhavení a musíte v osmi stupních na motorce přejet do bivaku, který je vzdálený 270 kilometrů. Už to nešlo vydržet, prosil jsem místní, aby mi půjčili bundu,“ líčil Michek, který se v pondělí zaskvěl 11. místem.

S takovými podmínkami většina motorkářů nepočítala. Těšili se na písek a duny, to ano. Jenže terén se změnil kvůli dešti. „Na písčitých pláních mi to šlo, ale v těch měkkých mokrých dunách jsem se trápil. Nenašel jsem tam vhodné tempo, je to vysilující,“ popisoval Michkův týmový kolega Milan Engel z týmu Orion-Moto Racing Group.

Trať rozsekaná jako prase

Náročné to bylo i pro Michka, který je na podobný měkčí terén zvyklý z motokrosu. „Sice to není tak rozjeté, jako bahno, ale mokré duny jsou fakt složité. Za těch tři sta kilometrů se to naskládá. Jsem z toho rozlámaný, musíte furt pevně držet řídítka, fakt náročná dakarská etapa.“

Přitom Michkovi se po nedělním blouděním, kde ztratil více než hodinu, v pondělí dařilo. Zajel jedenáctý nejrychlejší čas a v celkovém pořadí se posunul o skoro dvacet míst dopředu na 23. příčku.

Letošní Dakar? Nic záživného, jen rychlý přejezd v písku, mrzí Prokopa

„Startoval jsem ze čtyřicátého místa, takže trať byla rozsekaná jako prase. Ale potkával jsem kluky, co vyjížděli přede mnou. Jsem šťastný, že jsem se posunul. Dřu a makám, doufám, že se to zúročí,“ dodal Michek, který na prvního nyní ztrácí hodinu.

To Engel nebyl s časem spokojený. „Vyhovovalo by mi, kdyby byl terén víc sypký, mokré duny nejdou prostě natrénovat,“ dodal motocyklový jezdec, který je však v kategorii bez asistence druhý nejrychlejší. „Na to se ale nedívám. Zaměřuji se na celkové pořadí,“ tvrdil Engel, který zatím drží 31. místo s odstupem hodiny a osmi minut.

Klepání zimou v bivaku

Jenže ještě možná těžší překážkou než zdolávání mokrých dun se jevil přejezd do bivaku. Probíhal totiž za nízkých teplot a celková délka činila 270 kilometrů. „Zima byla naprosto tragická. Zastavoval jsem lidi a prosil je, aby mi půjčili bundu. Naštěstí se nade mnou na 80. kilometru jeden domorodec slitoval. Jinak by to bylo k nevydržení,“ popisoval Michek.

Počítá s tím, že si Saúd pro oblečení do bivaku přijede. „Možná to má trochu daleko, ale nechal jsem mu ji v medical centru. A to ještě s mojí plechovkou jako dárek. Jsem mu moc vděčný,“ usmál se.

Mediální česká stopa. Fotograf Chytka řídí na Rallye Dakar jedenáctičlenný tým

Také Engel přemýšlel, že někoho po cestě osloví a poprosí o bundu. „Nakonec jsem se na to vykašlal a jel dál. V bivaku jsem se pak klepal zimou,“ přiznal. „Je to fakt náročné – dorazíte do cíle měřeného úseku, jste zpocení. Načerpáte palivo a za chvíli prochladnete. Fakt je v tom složité závodit. Těším se, až budeme v příznivějších teplotách.“

Oba jezdci se plánují v následujících dnech vhodněji vybavit. „Buď nás ty mrazivé přejezdy utuží nebo psychicky složí. Snad platí ta první varianta,“ dodal Michek.