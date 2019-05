Pořadatelský Spolek pro GP ČR, za kterým stojí Jihomoravský kraj a město Brno, přitom žádali o pětašedesát milionů.

„Je to velké zklamání. Pořádání velké ceny je velmi ohroženo. Co se týče letošního roku, musíme to vyřešit, protože už jsou lístky v prodeji. Neumím si představit, že bychom letos závody zrušili,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek odmítl rozhodnutí vlády v pondělí komentovat. V úterý vydá kraj k této věci prohlášení.

Zastupitelé Brna v dubnu schválili na závod dotaci patnáct milionů, Jihomoravský kraj schválil pětadvacet milionů.

Spolek pro GP ČR se obrátil na ministerstvo pro místní rozvoj, protože rezorT školství odmítl dát na Velkou cenu peníze kvůli nesplnění podmínek dotace.