Před rokem je rozjásal třetím místem v závodě Moto3, letos má o motivaci navíc postaráno. Jede totiž o svoji budoucnost a místo ve vyšší třídě Moto2. „Určitě teď mám velkou touhu ukázat se. Když se zadaří, bude třeba angažmá v Moto2. Udělám maximum pro to, abych si o něj řekl,“ vyprávěl šestadvacetiletý pilot s tím, že zatím nemá jasno, kde v příští sezoně pojede.

V nejnižší kubatuře načal kyjovský rodák už jedenáctý ročník, přičemž v Brně ho čeká 173. závod Moto3. „Už nechci jezdit tuto třídu. Motivaci sice pořád mám, ale potřebuju změnit prostředí a toužím po větší motorce. Je to už trochu stereotyp,“ přiznal Kornfeil.

Jasně nejzkušenější muž Moto3 ovšem v této sezoně zažívá útlum. Po loňském osmém místě v celkové klasifikaci a bodově nejpovedenějším ročníku se od něj letos čekal boj se smetánkou. V polovině sezony se ale krčí na devátém místě pořadí. „Cítím, že v Assenu (Kornfeil dojel třetí - pozn. red.) jsme to zlomili. Sedli jsme si taky a vyříkali jsme si nějaké věci uvnitř týmu, které byly potřeba. Hlavně s jedním člověkem, který mě chtěl měnit, i když mu každý říkal, ať se o to nesnaží. Vysvětlili jsme si vše mezi čtyřma očima a to je strašně důležité,“ prohlásil jezdec německé stáje Redox Prüstel GP.

Jakub Kornfeil v letošní Moto3

- Katar – 10. místo

- Argentina – 24. místo

- Texas – nedojel

- Španělsko – 7. místo

- Francie – 9. místo

- Itálie – 14. místo

- Katalánsko – 10. místo

- Nizozemsko – 3. místo

- Německo – 10. místo

V devíti závodech Moto3 nasbíral 52 bodů a v klasifikaci jezdců je na 9. místě.

Dokázat, že opravdu nastal očekávaný průlom, hodlá Kornfeil na Masarykově okruhu, kde loni prožil nejpovedenější víkend sezony. Nejdřív poprvé v kariéře ovládl kvalifikaci a v následné Velké ceně skončil třetí. „Pořád to mám v hlavě, jako by se to stalo před pěti minutami. Hodně si teď promítám ideální kolo. Letos chci v Brně vyhrát. Potřebujeme s týmem jet naplno už od pátečních tréninků. Jakmile nechytíme tempo hned od začátku, už ho nedoženeme,“ mínil zkušený pilot sedlající motorku KTM.

Nervozitou před možná nejdůležitějším závodem ročníku ovšem Kornfeil netrpí. „Co by na tom mělo být svazujícího, že doma obhajuju pódium? Už jednou jsem tu bednu udělal a mám to tak v hlavě nastavené, že to dokážu. Naopak, vnímám, že lidi nám fandí a jsou tam pro nás,“ odvětila hvězda loňského ročníku.

V nejnižší kubatuře jsou šance jednotlivých pilotů na prvenství vyrovnané, vždyť úvodních devět závodů vyhrálo osm různých jezdců. „Když se motocykly KTM přiblíží silou motoru Hondě, budou závody ještě vyrovnanější. Na technických tratích Honda dominuje, a pokud chce Kornfeil s KTM na bednu, musí jezdit agresivněji, míň slušně,“ narážel komentátor motocyklových přenosů Václav Svoboda na převahu Hondy, jejíž piloti ovládli v Moto3 sedm z devíti letošních závodů.

Na nizozemském Assenu sahal po výhře i Kornfeil, ovšem o první místo přišel po přísné penalizaci v podobě projetí takzvané dlouhé zatáčky, v originále long lap penalty. Jde o novinku, kdy po některém z prohřešků proti pravidlům musí jezdec vyrazit na speciálně upravenou delší zatáčku, na které ztratí zhruba tři vteřiny. Na Masarykově okruhu bude v sedmé šikaně. „V Brně byl velký problém, kam ji umístit, ale nebude to využívané jako jinde,“ řekl brněnský pilot MotoGP Karel Abraham.